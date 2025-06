Bestes Neugeschäft in fast 140 Jahren (FOTO)

Köln (ots) - Gute Nachrichten hat heute DEVK-Chef Gottfried Rüßmann bei der

letzten Bilanzvorstellung vor seinem Ruhestand. Zusammen mit seinem

Vorstandskollegen und Nachfolger Michael Knaup hat er die Geschäftsergebnisse

für 2024 präsentiert. Die Herausforderungen der Vorjahre hat die DEVK-Gruppe gut

gemeistert und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. So erzielte der Konzern

letztes Jahr das beste Neugeschäftsergebnis seiner Geschichte. Für die Zukunft

hat sich das Unternehmen mit einem neuen Vorstandsteam gut aufgestellt. 2026

feiert der Eisenbahnversicherer seinen 140. Geburtstag.



Nach dem eher schwachen Geschäftsjahr 2022 und der zufriedenstellenden Bilanz

2023 fallen die Ergebnisse für 2024 erfreulich aus. Das gilt für die

Unternehmensgruppe insgesamt sowie die meisten Einzelunternehmen und

Versicherungszweige wie die Rückversicherung. "Die Beitragseinnahmen der

DEVK-Gruppe sind 2024 um 12,4 Prozent auf 5,4 Mrd. Euro gestiegen", so Gottfried

Rüßmann, "Damit gehören wir zu den wachstumsstärksten Gruppen in Deutschland."









Im Neugeschäft 2024 verzeichnete die DEVK mit 1,1 Mrd. Euro Neugeschäftsbeitrag

ein Plus von 24,1 Prozent und damit das beste Vertriebsergebnis in ihrer fast

140-jährigen Geschichte. Ein wichtiger Faktor für diesen Erfolg war die

Kfz-Wechselzeit, die mit über 125.000 Neuverträgen bis zum Jahresende sehr

erfolgreich verlaufen ist. Zum Neugeschäftsergebnis beigetragen haben außerdem

die Aufstockung der Vertriebsmannschaft und notwendige Beitragssteigerungen. Die

Anzahl der versicherten Risiken und Verträge betrug 15,3 Mio. Stück.



Das inländische Erstversicherungsgeschäft der Schaden- und Unfallversicherung

wuchs um 13,6 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro Beitrag (Branche: +7,9 Prozent). In der

Kfz-Versicherung stiegen die Einnahmen auf 1,4 Mrd. Euro (+21,3 Prozent,

Branche: +11,4 Prozent). Die Einnahmen in der Rechtsschutzversicherung erhöhten

sich auf 217,2 Mio. Euro (+6,5 Prozent, Branche: + 5,0 Prozent).



Die Beitragseinnahmen der

um 3,9 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro und liegen damit über dem Branchendurchschnitt

von 2,6 Prozent.



Die DEVK-Krankenversicherung wuchs auf 121,7 Mio. Euro gebuchte Bruttobeiträge

und verbesserte ihre Vorjahreseinnahme um 5,6 Prozent (Branche 3,4 Prozent).



Weiter ausgebaut hat die DEVK das Geschäftsfeld Rückversicherung . Die Zahl der

Kunden erhöhte sich von 955 auf 998 aus über 120 Ländern. "Unsere

Kunden erhöhte sich von 955 auf 998 aus über 120 Ländern. "Unsere
Rückversicherer gehören zu den Hauptwachstumstreibern der DEVK-Gruppe und tragen





