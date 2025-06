Merz zapft Schuldenmarkt an: 118,5 Mrd. Euro für Anleihen – allein im 3. Quartal

Deutschland erhöht im dritten Quartal 2025 seine Schuldenaufnahme deutlich. Statt wie bisher geplant 99,5 Milliarden Euro will der Bund nun 118,5 Milliarden Euro über Anleiheemissionen aufnehmen. Grund sind milliardenschwere Mehrausgaben für Verteidigung und Infrastruktur. Bis Jahresende steigt das geplante Kreditvolumen auf rund 399 Milliarden Euro. Der größte Posten: ein schuldenfinanziertes Infrastrukturprogramm über 500 Milliarden Euro bis 2037. Hinzu kommt die massive Aufstockung des Wehretats, um das neue NATO-Ziel von mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben zu erreichen.

Der Kurswechsel wirkt sich auch auf den Kapitalmarkt aus. Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, kündigte an, das Engagement seines Hauses im Verteidigungssektor um einen "zweistelligen Milliardenbetrag" auszubauen. Man habe sowohl den Risikoappetit als auch die Beraterressourcen neu bewertet. "Verteidigung ist eines der Kernthemen für ein Land", sagte Sewing auf der "Tag der Industrie"-Konferenz. "Ich denke, wir unterschätzen immer wieder die positiven Auswirkungen von Verteidigungsausgaben."

Auch die Europäische Investitionsbank zieht mit. Sie stellt der Deutschen Bank 500 Millionen Euro für die Finanzierung mittelständischer Sicherheits- und Rüstungsunternehmen zur Verfügung.

Der Aufrüstungsboom treibt europäische Verteidigungsaktien an: Rheinmetall liegt seit Jahresbeginn rund 180 Prozent im Plus, Renk sogar über 260 Prozent. Die Deutsche Bank sieht weiteres Potenzial und hob jüngst ihr Kursziel für Airbus an: "Das 5-Prozent-Ziel der NATO wird bald den Rüstungsunternehmen zugutekommen", hieß es. Analysten sprechen von einer "seltenen Gelegenheit", Europa wirtschaftlich neu aufzustellen.

Doch Ökonomen warnen: Eine dauerhafte Finanzierung rein über Schulden sei langfristig nicht tragfähig. Der Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft Hubertus Bardt rechnet mit "Verteilungskonflikten im Haushalt und mittelfristig höheren Zinskosten". Auch Steuererhöhungen seien kaum vermeidbar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion