AMD ist jetzt ein Kauf – Kurspotenzial von über 36 Prozent dank KI-Boom!

Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) könnten vor einem neuen Höhenflug stehen: Das Researchhaus Melius hat den US-Chiphersteller auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von zuvor 110 auf 175 US-Dollar angehoben – ein Aufschlag von 65 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 36,5 Prozent entspricht.

"Viele Dinge haben sich seit Jahresbeginn deutlich verbessert", erklärte Melius-Analyst Ben Reitzes in einer Mitteilung an Investoren. Trotz der bereits deutlichen Kursgewinne in den vergangenen Wochen sei "noch viel Luft nach oben", so Reitzes weiter. Die Aktie habe "den ersten Sprung vom Tief verpasst", könne aber jetzt vor einem "historischen Run" stehen.