Outcrop Silver nimmt drittes Bohrgerät bei Santa Ana zur Erweiterung des Entdeckungspotenzials über das aktuelle Ressourcenupdate hinaus in Betrieb

Zum 23. Juni 2025 hatte Outcrop Silver Bohrungen über mehr als 12.300 Meter - und damit die Hälfte des 24.000-Meter-Programms - absolviert, was 107 % der Prognose entspricht. Ziel des laufenden Programms ist die Erweiterung der bestehenden Ressourcenbasis, sodass die neu entdeckten Erzgänge in der nächsten für das erste Quartal 2026 geplanten Mineralressourcenschätzung berücksichtigt werden können. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Erzgänge Los Mangos, Aguilar, Jimenez, Guadual, Alaska und La Ye.

Die Entscheidung, ein drittes Bohrgerät in Betrieb zu nehmen, beruht auf zwei Schlüsselfaktoren: den außergewöhnlichen Ergebnissen der bisherigen Ressourcenbohrungen und den beträchtlichen Fortschritten, die in puncto Oberflächenzugang im gesamten Gebiet erzielt wurden. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 konnte Outcrop Silver dank der guten Beziehungen zu den Gemeinden und der Effizienz des lokalen Teams 170 neue Landnutzungsvereinbarungen abschließen, was bereits mehr Vereinbarungen sind als die 113, die im gesamten Jahr 2024 unterzeichnet wurden. Diese Vereinbarungen unterstützen nicht nur das laufende Bohrprogramm, sondern auch die zukünftige Exploration, da sie erweiterten Zugang für Bodenprobenahmen, Kartierungen und die Errichtung von Bohrplattformen bieten.

Das neue Bohrgerät wird sich auf hochrangige Entdeckungsziele entlang des vollständig genehmigten, 17 Kilometer langen Korridors bei Santa Ana konzentrieren, einschließlich historisch bedeutender Gebiete wie Frias. Ziel ist es, eine Pipeline mit neuen Entdeckungen abzugrenzen, die die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens und die weiteren Aktualisierungen der Mineralressourcenschätzung über die aktuelle Kampagne hinaus untermauern können.