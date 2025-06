Coface baut Führungsteam mit Jörg Diewald aus (FOTO)

Paris (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat zum 1. Juli die

Ernennung von Jörg Diewald zum Director Information Services and Partnerships

bekanntgegeben. In dieser Funktion ist Jörg Diewald künftig Mitglied des

Management Boards der Coface-Gruppe. Darüber hinaus hat das Unternehmen die

Einrichtung eines eigenen Technologie-Hubs angekündigt.



Jörg Diewald bringt mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen

Banking, Fintechs, Commercial Finance und Risikomanagement mit. Zuletzt war der

54-Jährige sechs Jahre lang Chief Commercial Officer und Vorstandsmitglied der

Solaris SE - einem Fintech-Unternehmen im Bereich digitales Banking mit

Hauptsitz in Berlin. Davor verantwortete Jörg Diewald unter anderem bei GE

Capital als Chief Commercial Officer und Vorstandsmitglied den Vertrieb und den

Aufbau von Fintech-Kooperationen in der Region DACH und Benelux. In seiner

Position als Director Information Services and Partnerships wird der studierte

Bankfachwirt seine langjährige Expertise nutzen, um bei Coface die

Geschäftsentwicklung dieser beiden zentralen strategischen Bereiche auszubauen.

Mit ihrem Business Information Service kombiniert Coface am Markt verfügbare

Wirtschaftsinformationen mit einzigartigen Daten aus dem eigenen

Kreditversicherungsgeschäft und liefert so wertvolle Einblicke in die Bonität

von Unternehmen in über 220 Ländern.





