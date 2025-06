Börsen Update Europa - 24.06. - FTSE Athex 20 stark +4,81 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.831,28 PKT und steigt um +1,27 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +5,41 %, SILTRONIC AG +4,46 %, Elmos Semiconductor +3,90 %

Flop-Werte: United Internet -0,74 %, HENSOLDT -0,16 %, Siemens Healthineers +0,07 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:47) bei 5.295,28 PKT und steigt um +0,95 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +4,07 %, UniCredit +2,83 %, Airbus +2,53 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,83 %, ENI -1,30 %, TotalEnergies -1,07 %

Der ATX steht bei 4.371,88 PKT und gewinnt bisher +1,30 %.

Top-Werte: Lenzing +4,95 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,38 %, DO & CO +4,17 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,17 %, Verbund Akt.(A) -2,11 %, EVN -1,97 %

Der SMI steht aktuell (13:59:49) bei 11.999,45 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: Holcim +6,22 %, Sika +2,97 %, Logitech International +1,70 %

Flop-Werte: ABB -0,72 %, Givaudan -0,68 %, Swiss Re -0,31 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.629,85 PKT und steigt um +0,83 %.

Top-Werte: Accor +4,62 %, Compagnie de Saint-Gobain +4,07 %, Teleperformance +2,64 %

Flop-Werte: Thales -1,81 %, TotalEnergies -1,07 %, ENGIE -0,48 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.459,20 PKT und steigt um +1,28 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,79 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,54 %, Swedbank Shs(A) +2,42 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,67 %, ABB -0,72 %, Alfa Laval +0,17 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.580,00 PKT und steigt um +4,81 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +4,60 %, Metlen Energy & Metals +4,45 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +4,41 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,81 %, Coca-Cola HBC +0,24 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,32 %