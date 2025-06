HR Path erweitert seine Präsenz in den USA mit der Übernahme von ClearCourse Consulting

Mit Niederlassungen in 28 Ländern und mehr als 2.500 Experten ist HR Path ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die sich den komplexen Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. HR Path ist spezialisiert auf Beratung, Implementierung und operative Dienstleistungen und bietet modernste Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Effizienz zu steigern und Wachstum zu fördern. Seit der Gründung im Jahr 2001 bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, die HR-Praktiken weltweit neu zu gestalten.

ClearCourse Consulting wurde 2016 gegründet und hat sich einen sehr guten Ruf für seine umfassenden HCM-Systembewertungen, Implementierungen und Optimierungsdienstleistungen erworben, die Unternehmen dabei unterstützen, den vollen Wert ihrer HCM-Lösungen zu entfalten.

Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für HR Path, der die Position als führendes Unternehmen in der HR-Branche weiter festigt und die Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt ausbaut. Die Expertise von ClearCourse Consulting in den Bereichen HR-Beratung und Lösungen fügt sich nahtlos in die Mission von HR Path ein, das Wachstum und die Leistung von Unternehmen durch strategische HR-Initiativen zu fördern.

"Die Akquisition von ClearCourse Consulting ist ein strategischer Schritt für uns. Ihre fundierte Erfahrung in der HCM-Beratung bestärkt uns in unserem Bestreben, der weltweit führende Anbieter von HR-Transformation zu werden," sagt François Boulet, Mitbegründer von HR Path.

"Ihr fundiertes Wissen und ihre starken Kundenbeziehungen in den USA ergänzen unsere globalen Möglichkeiten und ermöglichen es uns, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch um Synergie, Innovation und ein gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen." fügt Bryant Bateman, Partner bei HR Path hinzu.

„Wir sind begeistert, dieses neue Kapitel aufzuschlagen", sagt Keith Martin, Präsident & CEO von ClearCourse Consulting. „Dieser Meilenstein eröffnet unserem Team spannende Perspektiven und bestärkt uns auf unserem Weg zu weiterem Wachstum und Erfolg. Wir bleiben engagiert, erstklassigen Service zu liefern und freuen uns darauf, als Teil von HR Path neue Chancen zu ergreifen."

Mit der Akquisition von ClearCourse Consulting — einem Spezialisten für Dayforce, ADP, UKG und Workday — werden die Fähigkeiten von HR Path auf dem US-Markt gestärkt. Aufbauend auf den Übernahmen von Exaserv im Jahr 2019 und der Terra Information Group (TIG) im Jahr 2023 festigt dieser Schritt die landesweite Präsenz und Leistungsfähigkeit von HR Path weiter.

