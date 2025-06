Miersch verteidigt Wadephuls Krisendiplomatie gegen Kritik

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die Krisendiplomatie von Außenminister Johann Wadephul (CDU) gegen Kritik aus der Union in Schutz genommen. "In diesen Zeiten führt kein Weg an Diplomatie vorbei. Jeder Versuch ist es wert, jedes Gespräch nicht umsonst", sagte Miersch in seiner Antwort auf die Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag in Berlin. Die SPD bedanke sich ausdrücklich für den Einsatz Wadephuls in den vergangenen Wochen.

Man nehme wahr, wie dies teilweise belächelt werde, sagte Miersch. "Aber wer Stabilität und dauerhaften Frieden will, der wird ohne Diplomatie niemals zu einem Ende kommen. Deswegen machen Sie bitte so weiter, wie Sie begonnen haben", sagte der SPD-Politiker direkt an den auf der Regierungsbank sitzenden Außenminister gewandt.