Conti senkt Ziele wegen Zöllen und will mehr in USA produzieren

HANNOVER/FRANKFURT (dpa-AFX) - Continental senkt wegen der US-Zölle und des starken Euro sein Gewinnziel fürs laufende Jahr. Für das nach der Abspaltung des Autozuliefer-Bereichs verbleibende Reifen- und Industriegeschäft erwartet der Dax-Konzern nun noch eine Umsatzrendite von 10 bis 11 Prozent, einen halben Prozentpunkt weniger als bisher angepeilt, wie er anlässlich seines Kapitalmarkttages in Frankfurt mitteilte. Beim Umsatz geht Conti für die beiden Sparten zusammen dagegen weiter von 19,5 bis 21 Milliarden Euro aus.

Grund für die Anpassung sind vor allem die Zölle in den USA und der gestiegene Euro-Kurs, der Conti das Geschäft im Ausland erschwert. Als Reaktion prüft der vor der Aufspaltung stehende Autozulieferer und Reifenhersteller nun auch einen Ausbau der Produktion in den bestehenden drei US-Reifenwerken. "Wir werden so viel lokalisieren, wie wir können", sagte Konzernchef Nikolai Setzer. "Die Werke, die wir haben, werden wir jetzt weiter hochfahren."