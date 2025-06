EWE stoppt Wasserstoffprojekt in Bremen vorerst Der Energieversorger EWE hat seine Pläne für den Bau einer großen Wasserstoff-Anlage in Bremen vorerst gestoppt. Das Projekt am Standort Mittelsbüren war Teil des Programms "Clean Hydrogen Coastline". Grund für die Entscheidung seien die aktuellen …