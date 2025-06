Miata Metals beginnt Bohrungen im Zielgebiet Puma nach hochgradigen Oberflächenergebnissen auf dem Goldprojekt Sela Creek

Das Zielgebiet Puma im südöstlichen Teil von Sela Creek ist eines der vorrangigsten Ziele des Unternehmens und verfügt über einen qualitativ hochwertigen Datensatz, der Hinweise auf ein potenziell reichhaltiges Goldsystem liefert. Puma umfasst eine Streichenlänge von insgesamt etwa 2,7 km und eine Breite von 400 m, wie Bodenproben und das vorausschauende Adermodell von Miata zeigen. Das Ziel Puma ist durch eine intensive hydrothermale Alteration und sich wiederholende Adersätze gekennzeichnet und wurde noch nie bebohrt.

Miata geht davon aus, dass auf Puma mindestens 2.000 m gebohrt werden, wobei der Rest des 10.000-m-Programms auf Grundlage der Ergebnisse und der laufenden Interpretationen zugewiesen werden soll.

Puma und Golden Hand sind nur zwei von mehreren Zielen, die das Unternehmen bisher auf dem 215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek identifiziert hat. Weniger als 10 % des handwerklichen Bergbaugebiets von Sela Creek, in dem seit Generationen oberflächlicher handwerklicher Bergbau betrieben wird, wurden in der Tiefe durch Bohrungen erprobt, sodass noch reichlich Raum für weitere Entdeckungen besteht.

Höhepunkte

- Die Bohrungen auf dem Zielgebiet Puma, einer der Zonen mit der höchsten Priorität für Miata, haben begonnen. Historische Schlitzproben ergaben 3,12 g/t Au über 8 m und 4,07 g/t Au über 5 m, und jüngste Schürfproben ergaben 194,2 g/t Au und 39,16 g/t Au*.

- Jüngste Kartierungen haben neue mineralisierte Strukturen identifiziert, die das Potenzial von Puma bestätigen und die Bohrziele verfeinern.

- Das erste Bohrloch von Miata bei Puma durchteufte eine bedeutende Oxidzone, die an der Oberfläche beginnt und bis in eine Tiefe von 60 Metern abfällt, was auf einen hohen Anteil an Sulfiden im System hindeutet.