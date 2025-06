Energiewende am Limit / Neue Analyse zeigt Finanzierungslücke von 185 Milliarden bis 2030

Düsseldorf (ots) - Die Energiewende in Deutschland steht vor einer massivenFinanzierungslücke: Laut einer aktuellen Analyse der UnternehmensberatungKearney fehlen bis 2030 rund 185 Milliarden Euro zur Umsetzung derambitionierten Ausbauziele. Klassische Finanzierungswege wie staatlicheFörderungen oder Bankkredite reichen nicht aus. Besonders betroffen sindkommunale Versorger, deren Verschuldung sich seit 2018 fast verdoppelt hat. NeueKapitalquellen, etwa über private Investoren oder grüne Finanzinstrumente,werden dringend benötigt. Ohne strukturelle Reformen und stabile regulatorischeRahmenbedingungen droht die Umsetzung der Energiewende zu scheitern - miterheblichen Risiken für Wirtschaft, Gesellschaft und Klimaziele.Die politischen Ziele zur Energiewende sind wichtig, ihre Umsetzung scheitertjedoch zunehmend an den wirtschaftlichen Realitäten. Bis 2030 seien laut eineraktuellen Analyse der Unternehmensberatung Kearney Investitionen in Höhe von 675Milliarden Euro erforderlich, um Stromnetze, nachhaltige Energieerzeugung,Wasserstoffinfrastruktur und Speicherlösungen für die Elektromobilitätauszubauen. Doch bislang sind nur 615 Milliarden Euro über Eigenmittel,Bankkredite und Förderprogramme abgesichert - es bleibt eine Lücke von 185Milliarden Euro. Vor allem die Kombination aus gestiegenen Zinsen, politischerUnsicherheit und regulatorischem Flickenteppich erschwereInvestitionsentscheidungen. Zentrale Projekte geraten dadurch in Verzug: DieUmsetzung der kommunalen Wärmewende, etwa durch den Ausbau von Fernwärmenetzen,ist ebenso betroffen wie die Umstellung auf Windenergie, die Dekarbonisierung imVerkehrssektor oder der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Auch Investitionenin die dringend benötigte Stromnetzinfrastruktur könnten ohne zusätzlicheFinanzierung auf die Zeit nach 2030 verschoben werden. Das hätte nicht nurunmittelbare Folgen für die Versorgungssicherheit, sondern auch für dasErreichen der Klimaziele."Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, werden zentrale Infrastrukturprojekte insStocken geraten", warnt Hanjo Arms, Partner bei Kearney. Besonders kritisch sei,dass sich Finanzierungslücken durch die lange Amortisationsdauer vieler Projekteweiter verschärfen. Eine kosteneffiziente Transformation bleibe damit in weitenTeilen ungesichert.Kommunale Versorger am Limit: Marge sinkt, Verschuldung steigtDas Gesamtvolumen der notwendigen Investitionen liegt deutlich über den letztenJahren und oft müssen diese parallel finanziert werden. Stadtwerke und regionale