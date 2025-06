Continental schwanken angesichts des Kapitalmarkttags

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf Aussagen vom Kapitalmarkttag von Continental haben die Aktien am Dienstag mit deutlichen Kursschwankungen reagiert. Vor der Veranstaltung im Plus liegend, sackten sie am späten Vormittag zunächst mit bis zu 2,4 Prozent ins Minus ab, als ein gesenktes Margenziel bekannt gegeben wurde. In der Folge fand der Kurs keine klare Richtung: Zeitweise wieder im Plus liegend, gaben die Aktien zuletzt um 0,3 Prozent nach.

Anleger taten sich also schwer, das Gesamtpaket der Neuigkeiten auszuwerten. Continental passte im Zuge des Kapitalmarkttags die Ziele für das laufende Jahr an, die bereits ohne das im September vor der Abspaltung stehende Automotive-Geschäft formuliert sind. Für dieses Jahr wird für die verbleibenden Geschäfte zwar eine unveränderte Umsatz-Bandbreite prognostiziert, aber eine niedrigere operative Marge. Diese soll nun bei 10 bis 11 Prozent herauskommen anstatt der zuvor angesteuerten 10,5 bis 11,5 Prozent.