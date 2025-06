Tabaksteuern in Deutschland sind zu niedrig

(Berichtigt wird in der Meldung vom 23. Juni 2025, 19.02 Uhr, die Überschrift. Zudem wird im siebten Absatz präzisiert, dass die WHO ein Verbot für E-Zigaretten mit Aroma und ähnliche Produkte mit Aroma ausdrücklich verlangt, nicht für E-Zigaretten generell.)

"Deutschland tut mit einem effizienten und teuren Gesundheitssystem alles dafür, Menschenleben zu retten. Da ist es erstaunlich, dass durch eine recht laxe Tabakkontrolle so viele Leben aufs Spiel gesetzt werden", sagte Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Gesundheitsförderung, der Deutschen Presse-Agentur. Weltweit gibt es 1,3 Milliarden Tabaknutzer und acht Millionen Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr durch den Konsum.

Nach WHO-Empfehlungen soll die Steuer mindestens 75 Prozent des Preises von Tabakprodukten ausmachen. Das sei die effektivste Maßnahme, um den Konsum einzuschränken. Für Deutschland nennt sie ein Steuerniveau von durchschnittlich 61,4 Prozent. Rund 40 Länder weltweit lägen über 75 Prozent. In der WHO-Europa-Region mit 53 Ländern liegt Deutschland mit seinen Steuern im unteren Viertel, wie unter anderem auch Norwegen und die Schweiz.

Deutschland: nicht nur Tabaksteuern zu tief



Auch, was sonst den Umgang mit Tabak und Nikotin betrifft, gehört Deutschland nicht zu den WHO-Musterschülern. Abgesehen von den Steuern reichen der WHO auch die Unterstützungsprogramme nicht, um von der Sucht loszukommen, und die Werbeverbote seien nicht rigoros genug. Vollends unzureichend findet die WHO die Rauchverbote in öffentlichen Räumen. 1,3 Millionen Menschen sterben weltweit durch Passivrauchen, deshalb sei es so wichtig, mehr gänzlich rauchfreie Räume zu schaffen.

Nur in drei von sieben Kategorien ist die WHO zufrieden mit Deutschland: Bei der häufigen Erhebung von Daten, wie viele Menschen Tabak nutzen, bei den Warnungen vor den gesundheitlichen Schäden und bei Massenmedienkampagnen gegen den Tabak.

Vier Musterschüler



Nur vier Länder hätten sämtliche von der WHO empfohlenen Maßnahmen umgesetzt, berichtet die WHO: Brasilien, Mauritius, die Niederlande und die Türkei. Mit Ausnahme der Türkei ist bei ihnen die Zahl der Erwachsenen, die täglich rauchen, nach den WHO-Zahlen niedriger als in Deutschland: Hierzulande sind es laut WHO 16 Prozent, in den Niederlanden und Mauritius 13 Prozent und in Brasilien 9 Prozent. In der Türkei liegt die tägliche Raucherprävalenz noch bei 26 Prozent.

Gefahr E-Zigaretten



Sorgen bereiten der WHO Tabakerhitzer oder elektronische Zigaretten. Die E-Zigaretten enthalten zwar keinen Tabak, aber damit werden in den meisten Fällen nikotinhaltige Flüssigkeiten verdampft, was auch süchtig macht. Es gebe noch keine Daten dazu, wie viele Menschen solche Produkte nutzen. Angesichts der darin enthaltenen schädlichen Substanzen empfiehlt die WHO ein umfassendes Verbot für Produkte mit Aroma, weil sie mit Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen oder Zuckerwatte auf junge Menschen zielen. 42 Ländern hätten mit zusammen 2,7 Milliarden Einwohnern haben den Verkauf von E-Zigaretten und ähnlichen Geräten verboten.

Die WHO wirft der Industrie vor, mit Aroma-Produkten junge Menschen zu ködern, um sie süchtig zu machen und als langjährige Kunden zu gewinnen./oe/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Altria Group Aktie Die Altria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 52,14 auf Tradegate (24. Juni 2025, 14:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Altria Group Aktie um +2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,21 %. Die Marktkapitalisierung von Altria Group bezifferte sich zuletzt auf 87,32 Mrd.. Altria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9600 %.