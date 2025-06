Fed-Vorsitzender Powell hat weiter keine Eile bei Zinssenkungen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat erneut bekräftigt, bei Zinssenkungen keine Eile zu haben. Zunächst gehe es darum, sich mehr Klarheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle zu verschaffen. "Die Auswirkungen der Zölle werden unter anderem von ihrer endgültigen Höhe abhängen", sagte Powell am Dienstag laut Redetext bei einer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses.

Es gelte, mehr über den voraussichtlichen Verlauf der Wirtschaft zu erfahren, "bevor wir Anpassungen unserer politischen Haltung in Betracht ziehen", sagte Powell. Der Notenbankchef bekräftigte damit Aussagen, die er zuletzt bei der Zinsentscheidung der Notenbank in der vergangenen Woche gemacht hatte.

Obwohl US-Präsident Trump zuletzt mehrfach vehement eine Zinssenkung gefordert hatte, hatte die Notenbank den Leitzins abermals unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent belassen. Außerdem hatte der geldpolitische Ausschuss der Fed nach der Zinssitzung weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt./jkr/jsl/stw