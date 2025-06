Großer Anbieter von Pflegediensten in der Behindertenbetreuung startet Testlauf in seinen Einrichtungen

- Der Einsatz zur Evaluierung der Inturai-Technologie ging von einem großen Anbieter aufgrund des internen Bedarfs aus und ist der erste im Bereich der Behindertenbetreuung

- Die Behindertenbetreuung ist eine natürliche Erweiterung der Altenpflege und wird bis 2030 ein Marktvolumen von 91,2 Mrd. CAD erreichen*

- Auf Grundlage der Ergebnisse des in Neuseeland angesiedelten Programms werden Gespräche über einen möglichen Einsatz in allen nationalen Einrichtungen des Anbieters stattfinden

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 24. Juni 2025 – P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG / US: PPBGF) freut sich bekannt zu geben, dass ein großer Anbieter von Pflegediensten in der Behindertenbetreuung mit Sitz in Neuseeland in seinen Einrichtungen einen Testlauf der Plattform Inturai startet.

Mit dem Testlauf wird der erste Einsatz des Echtzeit-Sensor- und Aktivitätserkennungssystems von Inturai im Bereich der Behindertenbetreuung absolviert. Hauptanliegen ist hier die Optimierung der Sicherheit, Privatsphäre und Lebensqualität von beeinträchtigten Personen durch die KI-gesteuerte, hardwarefreie Überwachungslösung von Inturai.

In dieser ersten Phase werden Live-Probeläufe in Test- und Wohnumgebungen durchgeführt, um Anwendungsfälle wie Ereigniserkennung, Aktivitätserfassung und Alarmierung bzw. Pflegeruf zu validieren – ganz ohne den Einsatz von invasiven Kameras oder tragbaren Geräten, um die Würde der Klienten zu wahren.

„Dies ist ein Bereich, in dem es um großes Vertrauen und um die Wahrung von Würde und Sicherheit gleichermaßen geht“, weiß Ed Clarke, CEO der P2P Group. „Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Plattform bei einem der führenden neuseeländischen Pflegeanbieter einen Testeinsatz absolvieren dürfen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Ausweitung unseres Einsatzbereichs im Gesundheitssektor.“