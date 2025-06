National Comprehensive Cancer Network bringt NCCN Guidelines Navigator heraus

Das neue interaktive Richtlinientool stellt eine wichtige Formatänderung für die NCCN-Goldstandardrichtlinien dar.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) – eine Allianz führender Krebszentren – kündigt ein neues, interaktives digitales Bereitstellungsformat für die NCCN-Richtlinien der klinischen Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines) an. Die NCCN Guidelines sind der anerkannte Standard für die klinische Entscheidungsfindung sowie der Richtlinien in der Krebsbehandlung und sind die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Sie unterstützen den Entscheidungsprozess der an der Krebsbehandlung und -prävention beteiligten Personen – einschließlich Ärzten, Pflegepersonal, Apothekern, Kostenträgern, Patienten und deren Pflegekräften – mit dem Ziel, die Patientenversorgung sowie die Behandlungsergebnisse zu verbessern.