Yili sichert sich vier World Dairy Innovation Awards auf dem 18. Global Dairy Congress

Am Eröffnungstag stellten die Organisatoren die Gewinner der World Dairy Innovation Awards 2025 vor. Yili erhielt vier World Dairy Innovation Awards und sechs weitere Auszeichnungen. Yili wurde in sechs aufeinander folgenden Jahren mit dem World Dairy Innovation Award ausgezeichnet.

AMSTERDAM, 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. und 19. Juni fand der Global Dairy Congress 2025 in Amsterdam statt. Auf dem Forum hielt Dr. Ignatius Szeto, stellvertretender President der Yili Group, eine Keynote mit dem Titel „Innovationen für eine nachhaltige Zukunft" und berichtete über die neuesten innovativen Verfahren von Yili.

Dr. Carolien van Loo, Leiterin des Yili Innovation Center Europe, nahm an einer Diskussionsrunde zum Thema Ernährung von Müttern und Säuglingen und Muttermilchforschung teil. Mehrere Top-Produkte der führenden Yili-Säuglingsnahrungsmarke Pro-Kido wurden als offizielle Feature-Produkte des Kongresses vorgestellt.

Auf dem Industry Leadership Forum stellte Dr. Ignatius Szeto systematisch die globalen Innovationspraktiken von Yili in den Bereichen Produktinnovation, Mütter- und Säuglingsernährung, moderne Milchverarbeitung und nachhaltige Entwicklung vor. Er betonte: „Innovation ist die treibende Kraft für eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung der Milchwirtschaft. Yili bleibt verbraucherorientiert und widmet sich der Ernährungs- und Gesundheitsforschung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, erzielt weiterhin wichtige technologische Durchbrüche und beschleunigt die Kommerzialisierung grundlegender Forschungsergebnisse – all dies trägt zum Fortschritt des globalen Milchproduktesektors bei."

Während einer Diskussionsrunde mit dem Titel „Innovation in Pioneering a New Future for Global Maternal and Infant Health" (Innovation als Wegbereiter einer neuen Zukunft für die globale Gesundheit von Müttern und Säuglingen) führten Dr. Ignatius Szeto und Dr. Carolien van Loo eingehende Diskussionen mit Experten wie Jean-Christophe Kremer, Generalsekretär der International Special Dietary Foods Industries, und Richard Hall, Vorsitzender von FoodBev Media. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Forschung über Muttermilch und die Ernährung von Müttern und Säuglingen. Dr. Carolien van Loo hob hervor, dass das Yili Innovation Center Europe in Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Universität Wageningen und dem Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour bahnbrechende Forschungen zu Humanen Milch-Oligosacchariden (HMOs) durchgeführt hat. Ihre bahnbrechenden Erkenntnisse belegen den gesundheitlichen Nutzen von HMOs bei der Stärkung der Immunität, dem Schutz der Darmbarrierefunktion, der Verhinderung der Anhaftung von Krankheitserregern und der Förderung der kognitiven Entwicklung.

Auf der Veranstaltung wurden die jährlichen World Dairy Innovation Awards verliehen. In diesem Jahr erhielt die Yili Group vier Auszeichnungen für ihre hochwertigen Produkte und herausragenden Innovationsleistungen. Zhenlao Light Cream von Yijiahao Cheese gewann den Best Artisan Product, Joyday Crunchy Choco Lava wurde ausgezeichnet als Best Ice Cream, Yili's patentierte multi-enzymatische Lactose-to-GOS-Technologie zur Förderung der Darmgesundheit in Qinghuo-Milchpulver für Erwachsene wurde mit dem Preis für die beste intoleranzfreundliche Innovation (Best Intolerance-Friendly Innovation) ausgezeichnet, und Satine Carbon-Reduced Organic Milk gewann den Preis für die beste CSR/Nachhaltigkeitsinitiative.

Getreu seiner Philosophie „Ohne Innovation keine Zukunft" erhöht Yili kontinuierlich seine Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Verbraucherinnen und Verbrauchern umfassende Ernährungslösungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg anzubieten. Bisher hat Yili 15 Innovationszentren in Asien, Europa und Ozeanien eingerichtet.

Auch in Zukunft wird Yili seine Strategie an den Bedürfnissen von Verbraucherinnen und Verbraucher ausrichten, das Wachstum durch technologische Innovationen vorantreiben und globale Partnerschaften fördern, um Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit einen höheren Gesundheitswert zu bieten und so den nachhaltigen Erfolg der Milchwirtschaft zu unterstützten.

