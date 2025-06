Wie eine historische Stadt die Reisewelt erobert

Peking (ots/PRNewswire) - Teaser:



Von Yan Ying und Wang Ruying





"Black Myth: Wukong" lässt seit vergangenem Jahr Computerspielerherzen weltweithöherschlagen. Seit seiner Veröffentlichung im August 2024 sorgt das AAA-Gamemit seiner beeindruckenden Grafik, hohem kulturellen Wert und einem innovativenSpielsystem nicht nur im Heimatland China, sondern auch im Ausland für Aufsehen.Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist die Figur des Wukong, die auf demAffenkönig aus dem chinesischen Klassiker "Die Reise in den Westen" basiert.Mitreiter auf der Erfolgswelle ist unter anderem Shanxi. Dank des Spielehypeshat sich diese nordchinesische Provinz quasi über Nacht zu einerTouristenhochburg aufgeschwungen. Denn von den 36 Handlungsschauplätzen desGames liegen 27 genau hier. Ganz vorne mit dabei: die Stadt Datong mit insgesamtsechs Schauplätzen. Mit ihrer reichen Geschichte, beeindruckenden Architekturund malerischen Landschaft bringt die Drei-Millionen-Stadt, die zu den zehnwichtigsten historischen Hauptstädten Chinas zählt, ohnehin besteVoraussetzungen für die Entwicklung des Kulturtourismus mit. Die großePopularität des neuen Action-Rollenspiels gibt Datong nun zusätzlichen Auftrieb.Publikumsliebling: Eine Installation in Gestalt des Affenkönigs Wukong auf derDatonger Stadtmauer (Foto: Yu Xiangjun)Affenkönig trifft historische StadtDatong, vor über eintausend Jahren noch eine Grenzstadt, fungierte während derBlütezeit der Nördlichen Wei-Dynastie (386-534) als Hauptstadt des Kaiserreichs.Im Laufe der Zeit haben zahlreiche Helden aus Datong die Bühne der Geschichtebetreten. Wer hätte also gedacht, dass es ausgerechnet die fiktive Figur desAffenkönigs Wukong ist, die aktuell die Fantasie der modernen Welt über diehistorische Stadt beflügelt.Die sechs berühmten Sehenswürdigkeiten von Datong, die im Spiel "Black Myth:Wukong" inszeniert werden, sind die Yungang-Grotten, das Hängende Kloster(Xuankong Si) sowie die örtlichen Tempel Huayan, Shanhua, Jueshan und Yong'an.Während der Maifeiertage wurden allein bei acht großen Reisezielen der Stadt