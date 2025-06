UNTERNEHMEN vom 24.06.2025 - 15.15 Uhr

FRANKFURT - Das vor der Abspaltung stehende Autozulieferer-Geschäft von Continental , Aumovio, hat sich neue Wachstumsziele für die kommenden Jahre gesetzt. Die Märkte dürften dabei kurzfristig schwierig bleiben, sagte Konzernchef Philipp von Hirschheydt am Dienstag in einem Pressegespräch im Zuge des ersten Kapitalmarktags des neuen Unternehmens. Mittelfristig, sprich in den kommenden zwei bis drei Jahren, peilt das Unternehmen einen Umsatz von 20 Milliarden bis 22 Milliarden Euro an, wie Aumovio mitteilte. 2024 hatte das Automotive-Geschäft 19,6 Milliarden Euro erzielt. Langfristig sollen mehr als 24 Milliarden Euro erreicht werden. Aumovio setzt dabei auf wachstumsträchtige und wertsteigernde Technologien für softwaredefinierte Fahrzeuge. Continental hatte bei seinem vorherigen Kapitalmarkttag im Jahr 2023 ambitioniertere Wachstumsziele für sein Automotive-Geschäft aufgerufen. Allerdings haben sich die Bedingungen seitdem verändert.

ROUNDUP/Hornbach: Gutes Wetter treibt Kunden in die Baumärkte

BORNHEIM - Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Wetterbedingungen und einer damit einhergehenden robusten Nachfrage im Gartensortiment. Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte der Konzern, zeigte sich für das operative Ergebnis jedoch nach dem guten Start etwas optimistischer.

VW-Lkw-Holding Traton erwartet schwierige Quartale



ALMEDALEN - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton stellt sich angesichts der erhöhten Zölle der USA auf schwierige Quartale ein. Eigentlich habe der Hersteller seine Produktion im zweiten Quartal erhöhen wollen, sagte Traton-Chef Christian Levin am Dienstag auf einer Konferenz im schwedischen Almedalen. Doch die Zahlen zum Auftragseingang entwickelten sich nicht so, wie sie sollten. Levin hofft nun darauf, dass die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung in Europa die Lkw-Bestellungen langfristig nach oben treiben.

Gesunkene Nachfrage nach E-Autos - Deutscher Batteriemarkt bricht ein

FRANKFURT - Mit der gesunkenen Nachfrage nach Elektroautos ist der Batteriemarkt in Deutschland eingebrochen. Nach Jahren des starken Wachstums sank das Marktvolumen 2024 um 16 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro, teilte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in Frankfurt mit. Der Rückgang gehe fast komplett auf das Konto der Lithiumbatterien, die in E-Autos eingesetzt werden. "Ursache ist die zuletzt schwache Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland, auch aufgrund der Ende 2023 ausgelaufenen E-Auto-Prämie."

ROUNDUP: Umweltbundesamt für Kaufprämien für günstige E-Autos

BERLIN - Mittel aus dem milliardenschweren Sondervermögen für Klimaschutz und Verkehr sollten nach Ansicht des Umweltbundesamts (UBA) unter anderem in sozial gestaffelte Kaufprämien für Elektroautos und sanierungsbedürftige Wohngebäude fließen. Die anstehenden Investitionen müssten eine größtmögliche Wirkung für das Klima erzielen und möglichst sozial gerecht erfolgen, sagte UBA-Präsident Dirk Messner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

HHLA-Chefin Titzrath verlässt Hafenlogistiker spätestens zum Jahresende

HAMBURG - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA muss sich einen neuen Chef suchen. Nach neun Jahren an der Unternehmensspitze werde die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) spätestens zum 31. Dezember verlassen, teilte die Gesellschaft am Montagabend in Hamburg mit. Bis dahin stehe sie für den Überleitungsprozess zur Verfügung. Darauf hätten sich die Beteiligten "im gegenseitigen besten Einvernehmen" geeinigt.

Spanischer Stromkonzern Iberdrola bekommt neuen Chef



BILBAO - Der Energiekonzern Iberdrola bekommt einen neuen Chef. Nach dem Rücktritt von Armando Martinez übernehme Pedro Azagra Blázquez den Posten des Vorstandsvorsitzenden, teilte das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Dienstag mit. Azagra führte bislang Iberdrolas US-Tochter Avangrid.

Verleger: Digitalsteuer für US-Konzerne muss endlich kommen

BERLIN - Deutschlands Zeitschriftenverleger erhöhen den Druck auf die Bundesregierung, endlich eine Digitalsteuer für große US-Tech-Konzerne zu erheben und mit diesem Geld hiesige Verlagshäuser zu entlasten.

ROUNDUP 2/Nach Sturm-Chaos: Bahn-Verkehr in Berlin weiter gestört

BERLIN - Nach dem heftigen Sturm in Berlin und Umland mit mindestens einem Todesopfer und mehreren Verletzten normalisiert sich die Lage. Wegen des Unwetters war am Montag der komplette S-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt über Stunden eingestellt worden. Umgestürzte Bäume hatten im Feierabendverkehr mehrere Strecken blockiert. Erst am Abend fuhren wieder erste S-Bahnen. Betroffen waren zudem Regional- und Fernzüge.

^

Weitere Meldungen



-Kunden klauen mehr - Milliardenschaden durch Ladendiebstahl -Bahn will weitere 100 Bahnhöfen in diesem Jahr sanieren -Dortmunder Zehn-Millionen-Dollar-Spiel um den Gruppensieg -Uhrenexport in USA boomt: Wirkt sich das in Deutschland aus? -WHO: Tabaksteuern in Deutschland sind zu niedrig

-Sozialplan für Conti-Standort Wetzlar steht

-Auto-Konzerne wollen Techriesen bei Software entgegentreten -Amazon bestellt 5.000 elektrische Mercedes-Vans

-Fahrradmesse Eurobike erstmals mit Direktverkauf

-Prüfverfahren für Abbau von Lithium im Osterzgebirge läuft -Deutschland Hochburg bei E-Bikes in Europa - Preise sinken -Watzke dementiert Bayern-Treffen - Gittens doch zu Chelsea? -Signa-Pleite: Ermittlungen gegen Benko ausgeweitet

-DHL baut Luftfrachtkapazität in Frankfurt aus

-EWE stoppt Wasserstoffprojekt in Bremen vorerst°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 72,24 auf Tradegate (24. Juni 2025, 15:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,76 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,53 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,5173. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +0,11 %/+44,61 % bedeutet.