IsoEnergy schließt Bought Deal-Finanzierung ab

Toronto, ON, 24. Juni 2025 - IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) - https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurri ... - (das "Unternehmen" oder "IsoEnergy") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen 5.121.500 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis von 10,00 C$ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 51.215.000 C$ (das "Angebot") verkauft hat, der die teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption beinhaltet. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Stifel Nicolaus Canada Inc. und Canaccord Genuity Corp. (die "Underwriter") durchgeführt.

Der Erlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung der fortgesetzten Erschließung und weiteren Exploration der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

NexGen Energy Ltd. ("NexGen"), ein bestehender Insider des Unternehmens, kaufte im Rahmen des Angebots 1.200.000 Stammaktien zum Angebotspreis. Nach Durchführung des Angebots wird NexGen voraussichtlich etwa 30,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien besitzen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Stammaktien an NexGen ist keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken zu zahlen.

Die Beteiligung von NexGen an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen ist von dem Erfordernis befreit, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit dem Angebot gemäß MI 61-101 unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 einzuholen, da der Marktwert des Angebots unter 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens im Sinne von MI 61-101 liegt. Das Unternehmen war aufgrund des Abschlussdatums nicht in der Lage, 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen einzureichen. Das Angebot wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, wobei die Herren Curyer, Patricio und McFadden ihr Interesse an dem Angebot offengelegt und sich bei der Abstimmung enthalten haben. Das Unternehmen hat in den letzten 24 Monaten vor dem Datum dieser Pressemitteilung weder eine Bewertung seiner Wertpapiere oder des Gegenstands des Angebots erhalten noch eine solche beantragt.