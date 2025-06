APA ots news Die Bedeutung von Stromspeichern in Österreich bis 2030 Wien, 23. Juni 2025 - In der Schankwirtschaft im Augarten fand am Montagabend der Launch des Zero Emission Booklets 4.0 statt. Zahlreiche Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien folgten der Einladung von one2zero, …