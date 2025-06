"Kleinstes Fitnessstudio der Welt" profitiert von Chinas großem Markt

Peking (ots/PRNewswire) - Teaser:



Branchenkennern aus den Bereichen digitale Gesundheit und passive Rehabilitation

ist EasyMotionSkin längst ein Begriff. Der deutsche Anbieter hat sich mit seinem

innovativen EMS-Trainingssystem international einen Namen gemacht. Nun fasst das

aufstrebende Unternehmen mit seinen Trainingslösungen auch zunehmend Fuß auf dem

chinesischen Markt - dank einer strategischen Neuausrichtung.



Von Zhao Piao





Branchenkennern aus den Bereichen digitale Gesundheit und passive Rehabilitationist EasyMotionSkin längst ein Begriff. Der Anbieter aus Deutschland hat sich mitseinem innovativen Trainingssystem per elektrischer Muskelstimulation, einemsogenannten EMS-System, international einen Namen gemacht. Nun fasst dasaufstrebende deutsche Unternehmen mit seinen technologiebasiertenTrainingslösungen auch zunehmend auf dem chinesischen Markt Fuß. Dank der großenVerbraucherbasis, einer steigenden Nachfrage nach Fitness- undRehabilitationslösungen und politischer Unterstützung seitens der Regierungbieten sich dem deutschen Hersteller seit einigen Jahren ungeahnteWachstumschancen. Vom Produktvertrieb über den Handel mit Dienstleistungen bishin zur lokalisierten Koproduktion - EasyMotionSkin hat seine Präsenz auf demchinesischen Markt mithilfe flexibler Marketingstrategien deutlich ausgebaut undnutzt zudem die Vorteile der chinesischen Fertigung sowie der technologischenForschung und Entwicklung vor Ort in China, um eine Kommerzialisierung imgrößeren Maßstab zu erreichen.Smartes Training: Eine Mitarbeiterin von EasyMotionSkin (2.v.r.) präsentiert amMessestand des Unternehmens auf der China International Sporting Goods Expo 2024die Funktionen verschiedener Trainingsprodukte.Großer Markt für das "kleinste Fitnessstudio der Welt"Chinas Fitness- und Sportrehabilitationsbranche wächst derzeit rasant. GezielteAktionen zur Förderung des Breitensports, ein steigendes Konsumniveau und immerneue Dienstleistungsinnovationen dank technischer Neuerungen haben die Nachfragenach Trainingsgeräten für passive Rehabilitation kräftig angekurbelt.EasyMotionSkin vermarktet sich als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" und bietetsowohl Hobby- als auch Profisportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssysteman. Fan Xiaoyu, Leiterin für die Region Greater China des Unternehmens, erklärt,seit dem Markteintritt im Jahr 2019 seien die Preise der firmeneigenen Produkteaufgrund von hohen Produktionskosten und Zöllen lange relativ hoch gewesen, wasdie Entwicklung behindert habe. Doch durch die Teilnahme an Ausstellungen wie