Ministerium kritisiert Masken-Sonderbericht

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium distanziert sich von einem jetzt vorliegenden Bericht einer Sonderermittlerin zu umstrittenen Masken-Beschaffungen in der Corona-Pandemie. Man mache "sich die Aussagen der "Sachverständigen Beraterin" nicht zu eigen", heißt es in einem Bericht des Ministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete der "Spiegel" darüber.

Ressortchefin Nina Warken (CDU) wird an diesem Mittwoch im Ausschuss erwartet. Dabei geht es um den Bericht der Sonderermittlerin Margarethe Sudhof, die 2024 noch von Warkens Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) eingesetzt worden war. Sie sollte das Vorgehen unter Minister Jens Spahn (CDU) beim Beschaffen von Masken zu hohen Preisen und mit Logistikfirmen klären. Aus Rechtsstreitigkeiten mit Firmen drohen dem Bund Milliardenrisiken.