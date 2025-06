Diese Plattform revolutioniert die Werbewelt von Netflix – Aktie jetzt ein Kauf?

Damit ist Magnite ein führender Anbieter im sogenannten programmatic advertising. Programmatic advertising (deutsch: programmatische Werbung) ist der automatisierte, datengetriebene Ein- und Verkauf von digitaler Werbung in Echtzeit.

Das Unternehmen schaltet also Im Internet Werbung, und das sieht dann so aus: Du öfnnest eine Website, App oder einen Streamingdienst. Im Hintergrund wird in Echtzeit eine Werbefläche angeboten. Mehrere Werbetreibende bieten über DSPs (Demand Side Platforms, z. B. Google DV360 oder The Trade Desk). Die höchstbietende Anzeige gewinnt – und wird dem Nutzer sofort angezeigt. Der ganze Vorgang dauert oft weniger als 100 Millisekunden.

Eine DSP ist das Werbe-Cockpit für Marken wie Adidas, BMW oder Red Bull: Hier steuern sie, wo ihre Werbung läuft (Netflix, YouTube, Apps), wer sie sieht (z. B. Frauen 25–40 in München, abends auf dem Handy), wie viel sie bieten – und wann genau die Anzeige ausgespielt wird.

Charttechnische Aspekte der Magnite-Aktie

Der Kurs liegt derzeit über dem 8‑, 20‑ und 50‑Tage gleitenden Durchschnitt, was ein bullishes Signal ist. Laut Daten von marketscreener.com liegt der kurzfristige Unterstützungsbereich bei 15,14 US-Dollar, der langfristige bei 13,72 US-Dollar. Die wichtige Widerstandszone befindet sich rund um 21,17 US-Dollar – hier entscheidet sich, ob der Kurs weiter steigt oder zurückfällt.

Das sagen die Analysten

Laut Craig-Hallum zeigen Rückmeldungen vom Werbefestival in Cannes deutlich steigendes Interesse und intensive Gespräche zwischen Broadcastern, Tech-Partnern und Plattformen wie Netflix – ein klarer Rückenwind für Magnite.

Craig-Hallum bewertet Magnite mit einem Buy-Rating und setzt das Kursziel auf 14 US-Dollar.

Jason Kreyer, Analyst bei der US-Investmentbank Craig-Hallum, verwies auf die Vereinbarung zwischen dem französischen Sender TF1 und der weltweit größten unabhängigen Werbetechnologieplattform Magnite– unterzeichnet vor neun Monaten, um die programmatische Werbenachfrage zu steigern. Er ist bullish, was den Kurs angeht und hat das Kursziel für die Magnite-Aktie auf 24 US-Dollar angehoben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion