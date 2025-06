Teurer Sprit? Erstmal nicht – TUI-Aktie hebt zweistellig ab!

Auslöser ist die überraschende geopolitische Entspannung im Nahen Osten. Nachdem US-Präsident Donald Trump am frühen Dienstagmorgen einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran verkündete, gaben die Ölpreise deutlich nach. Brent-Rohöl fällt um 4,83 Prozent auf 68,03 US-Dollar je Barrel, US-Öl um 4,92 Prozent auf 65,14 USD.

Die Aktien von TUI legen in der Spitze zweistellig zu und sind damit Spitzenreiter im MDAX. Auch Lufthansa und Fraport stiegen deutlich.

Trump schrieb auf Truth Social: "China kann nun weiterhin Öl aus dem Iran kaufen. Hoffentlich werden sie auch reichlich aus den USA kaufen. Es war mir eine große Ehre, dies zu erreichen!" Noch im Mai hatte er Ländern, die iranisches Öl importieren, Sanktionen angedroht.

Mit der Entspannung sinkt die Risikoprämie am Energiemarkt – und das direkt zur Freude der Fluglinien und Reiseanbieter. "Am Ölmarkt sehen wir einen Abbau der Risikoprämie, die zuvor für den Fall aufgebaut wurde, dass es zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur oder zu einer Blockade der Straße von Hormus kommt", so Jochen Stanzl von CMC Markets. Beides sei bislang nicht eingetreten.

Besonders deutlich ist die Erholung bei jenen Titeln, die zuletzt massiv unter Druck standen. TUI etwa verlor im Zuge der Eskalation zwischen Iran und Israel rund 15 Prozent an Börsenwert – allein am Dienstag machte die Aktie davon mehr als die Hälfte wieder gut. Auch Air France KLM und Wizz Air verzeichneten starke Kursgewinne.

Die Märkte setzen laut Solita Marcelli von UBS nun wieder stärker auf solide Fundamentaldaten: "Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass solide Fundamentaldaten dazu beitragen werden, die Aktienkurse in den nächsten 12 Monaten anzukurbeln."

Sollte die Waffenruhe halten und der Ölpreis weiter unter Druck bleiben, könnte das der Beginn einer nachhaltigeren Erholungsrallye im Reisesektor sein. Vor allem TUI dürfte davon profitieren: Der Konzern ist nicht nur europäischer Marktführer, sondern besonders sensibel gegenüber Energie- und Ticketpreisen – günstiges Kerosin wirkt hier wie ein sofortiger Gewinnbooster.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,36 € , was eine Steigerung von +5,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer