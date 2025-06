Entspannung in Nahost treibt Kurse an - Ölpreise sinken

-Kapitalvernichter- schrieb 18.06.25, 10:56

Auch ich habe mich mal mit dem von @ eingeworfenen ETF befasst und möchte daher ein paar Erkenntnisse davon hier teilen:



Fondsseite



Die offiziellen Informationen zum Fonds finden sich auf folgender Seite bzw. unter folgendem Link:

https://www.pimco.com/de/de/investments/etf/pimco-us-short-term-high-yield-corporate-bond-ucits-etf/artf-eur-hedged-income

Mir persönlich gefällt die Seite nicht so gut und es fehlen mir ein paar (der sonst üblichen) Funktionen. Der Chart unter "Historische Preise" wird z. B. nur im 1-Jahres-Chart angezeigt. Auch die Performance-Daten sind nicht verstellbar. Die Rendite bezieht sich wahrscheinlich auf die jeweils aktuelle Ausschüttungsrendite - vermute ich zumindest (auch wenn wir gleich die übrigen Performance-Daten auswerten). Auch lassen sich hier nicht verschiedene Zeiträume einstellen (z. B. annualisiert oder kumulativ). Aber was soll´s. Es gibt ja immer noch einige alternative Informationsquellen!





Kosten



wie bereits von @ eingeworfen, sind die hohen laufenden Kosten von 0,60 % p.a. sehr teuer für einen ETF. Da hier allerdings mit Absicherungen, Derivaten und sonstigen Spielereien agiert wird, sind die Kosten dadurch begründet. Es gibt halt nix umsonst!





Performance



Jetzt zum Herzstück meiner (Kurz-)Analyse:

Den ETF gibt es seit dem 16.10.2013. Der Chartverlauf inklusive der Ausschüttungen sieht wie folgt aus. Die Quelle für meine Auswertungen war in diesem Fall justETF:

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00BF8HV600#uebersicht



Bild: 22983_20250618103743_Screenshot 2025-06-18 102023



Der Chartverlauf OHNE die erfolgten Ausschüttungen sieht wie folgt aus und wird sozusagen auf den Kopf gestellt:



Bild: 22983_20250618103911_Screenshot 2025-06-18 102108



Die Kurstafel zeigt in diesen knapp 12 Jahren somit stetig nach unten.

Das Bild deckt sich aber auch mit den Angaben auf der Fondsseite. Der ETF startete am Markt mit 100 USD und steht heute bei (lediglich) 73,72 USD.

Durch die monatlichen Ausschüttungen konnten Anleger allerdings ein regelmäßiges Einkommen, sowie eine positive Rendite erzielen!





Keine Alternative zum Festgeld



Für mich persönlich wäre dieser ETF keine (beruhigende) Alternative zum Festgeld, wie folgende Übersicht vielleicht verdeutlicht:



Bild: 22983_20250618104259_Screenshot 2025-06-18 102708



Die Gesamtperformance von bisher 38,40 % bedeuten eine durchschnittliche Rendite von "nur" 2,81 % p.a.

Sieht man sich nun die Chartverläufe nochmals an, ist auch deutlich zu erkennen, dass der ETF keine Stabilität oder Sicherheit bietet, sondern im Gegenteil auch eine teils hohe Volatilität aufweist. Gerade im Ernstfall, wie z. B. im Corona-Crash oder zuletzt im Trump-Schock zeigte die Kurstafel auch in diesem ETF deutlich nach unten.

@ - Hier zeigt sich der Vorteil im Tages- und Festgeld. Es ist sicher - (fast) ohne Wenn und Aber - bei höchstmöglicher Stabilität und kurzer Laufzeit (bei Tagesgeld sogar jederzeit verfügbar)!

Ich persönlich würde daher mit dem ETF als Ersatz zum Tages- oder Festgeld keine erhöhten Risiken eingehen!



@ und alle anderen Interessierten: Vielleicht konnte ich mit dieser kurzen Analyse ein paar Erkenntnisse und Informationen einbringen, die euch in Bezug auf diesen benannten ETF weiterhelfen.

Einen schönen Tag allerseits und wie immer viel Erfolg!