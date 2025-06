Snowflake wird im KI-Boom zum Analysten-Top-Pick!

"Nach Jahren der Wachstumsverlangsamung und Unsicherheit über die Rolle von Snowflake im KI-Zeitalter, erkennen wir nun klare Zeichen einer Trendwende", schreibt Sanjit Singh, leitender Analyst bei Morgan Stanley, in seiner Analyse. Besonders unter dem neuen CEO Sridhar Ramaswamy habe sich der strategische Kurs des Unternehmens deutlich verbessert.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie des Cloud-Softwareanbieters Snowflake auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel um satte 62 US-Dollar auf 262 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von über 22 Prozent. Als Hauptgrund nennen die Analysten das rasante Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) – ein Bereich, in dem Snowflake unter neuer Führung große Fortschritte mache.

Stabilisierung durch KI-getriebene Nachfrage

Laut Singh befindet sich Snowflake in einer entscheidenden Phase, in der sich die Cloud-Datenplattform vom klassischen Data-Warehousing-Anbieter zum breit aufgestellten KI-Partner wandelt. Die zunehmende Integration von KI-Technologien in die Plattform habe zu einer Stabilisierung des Kerngeschäfts geführt. Gleichzeitig sei der Modernisierungsdruck auf Unternehmenskunden gewachsen – insbesondere im Hinblick auf den Aufbau KI-fähiger Dateninfrastrukturen.

"Die Nachfrage nach moderner Dateninfrastruktur ist eine direkte Folge der zunehmenden Umsetzung von KI-Initiativen", betont Singh.

Wachstumsmarkt mit Langfristpotenzial

Morgan Stanley rechnet mit einem jährlichen Wachstum von mindestens 20 Prozent bis 2030 im Bereich Data-Warehousing und sieht zusätzliche Potenziale in angrenzenden Geschäftsfeldern wie Data Engineering und KI-Anwendungen. Insbesondere große Unternehmenskunden mit potenziellen sechsstelligen KI-Workloads auf der Plattform würden die Markttauglichkeit der Lösung belegen.

Singh erwartet, dass Snowflake in der Lage sein wird, den angestrebten KI-Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollar bis Jahresende zu erreichen.

Analysten weitgehend optimistisch

Die Einschätzung von Morgan Stanley reiht sich in ein überwiegend positives Analystenbild ein: Laut Daten von LSEG haben 40 von 50 Analysten eine Kaufempfehlung oder eine starke Kaufempfehlung für die Snowflake-Aktie ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 229 US-Dollar, was einem erwarteten Anstieg von mehr als 7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Montag entspricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 190,3USD auf Tradegate (24. Juni 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.