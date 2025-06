1 hochprofitable Value-Dividendenaktie mit 2,87 % Rendite, KI-Offensive & Potenzial

Selbst Warren Buffett hält über Berkshire Hathaway viele hochprofitable Dividendenaktien wie Bank of America , Coca-Cola oder Chevron und freut sich jedes Jahr über Ausschüttungen in Milliardenhöhe.

Dividendenaktien zahlen einen Teil der Unternehmensgewinne aus und machen so die Gesamtperformance weniger von der Kursentwicklung abhängig. Umso bedeutsamer ist deshalb eine gesunde fundamentale Geschäftsentwicklung, um langfristig eine steigende Ausschüttung und Kursentwicklung sicherzustellen.

Eine Aktie, die seine Kriterien erfüllt und bei hoher Profitabilität regelmäßig Dividenden auszahlt, ist das Schweizer Unternehmen Bucher Industries.

Geschäftsmodell & Wettbewerbsvorteile

Bucher Industries ist ein weltweit aktiver Maschinenbaukonzern, der in den USA, Europa und Asien spezialisierte Systeme, Maschinen und Komponenten produziert.

Dabei gliedert sich das Geschäft in die fünf Segmente Landmaschinen für Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzenschutz, Futterernte, Tierfütterung und Landschaftspflege (Kuhn Group), Fahrzeuge und Geräte für die Reinigung und Räumung öffentlicher und privater Verkehrsflächen (Bucher Municipal), hydraulische und elektrohydraulische Antriebstechnologien und Komponenten (Bucher Hydraulics), Maschinen zur Herstellung und Inspektion von Glasverpackungen (Bucher Emhart Glass) und Anlagen zur Herstellung von Wein, Fruchtsäften, Bier, Instantprodukten, Spezialtraktoren und Automatisierungslösungen (Bucher Specials).

Bucher Industries ist insbesondere bei Glasformungssystemen und Hydraulikkomponenten technologisch führend, besitzt in seiner Produktion einen hohen Automatisierungsgrad, der auch in Hochlohnländern eine günstige Herstellung ermöglicht, ist weltweit durch seine Qualitätsprodukte etabliert und unterstützt seine Kunden nach dem Kauf durch lokale Servicestützpunkte. Darüber hinaus stabilisiert eine breite Aufstellung die Geschäftsentwicklung.

Hochprofitables Familienunternehmen

Bereits 1807 gegründet, ist Bucher Industries heute bei einer Marktkapitalisierung von 3,95 Milliarden Schweizer Franken (24.06.2025) immer noch ein Unternehmen mit engagierter Führung. So hält die Familie Hauser 35,2 Prozent der Anteile und ist mit Michael und Anita Hauser im Aufsichtsrat vertreten.

Mit durchschnittlichen Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen von 7,7 Prozent beziehungsweise 15,6 Prozent in den vergangenen sieben Jahren (2018 bis 2024) weist Bucher Industries eine hohe Profitabilität auf, während die sehr solide Bilanz mit 67,6 Prozent Eigenkapital (Ende 2024) glänzt.

Steigende Dividenden

Bucher Industries zahlt einmal jährlich im April einen Teil der Gewinne an seine Aktionäre aus. Lag der Betrag 1995 noch bei 0,72 Schweizer Franken, waren es 2025 schon 11,00 Schweizer Franken, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,84 Prozent entspricht (24.06.2025).

Jüngste Entwicklungen

Bucher Municipal hat zuletzt gemeinsam mit Microsoft einen KI-basierten Chatbot entwickelt, um den Wartungsteams schnellen Zugriff auf technische Dokumentationen zu ermöglichen. Die Lösung basiert auf Microsoft-Azure-Technologien und hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren, Wartungsprozesse zu beschleunigen und weltweit Mitarbeiter mehrsprachig zu unterstützen. Der Chatbot soll künftig in das Kundenportal Bucher Connect integriert und auch für Händler und Servicepartner zugänglich gemacht werden. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Bucher Industries trotz hoher Gewinnmargen ständig an einer noch höheren Effizienz arbeitet.

Zwar sind Umsatz und Gewinn 2024 aufgrund der Konjunkturabschwächung und der geopolitischen Unsicherheiten gesunken, aber die Aktie ist dadurch auch in der Bewertung zurückgekommen. Von einem anziehenden Auftragseingang im ersten Quartal 2025, zunehmender Klarheit in Handelsfragen und mehr Konjunkturzuversicht in Europa sollte Bucher Industries allerdings zukünftig auch wieder profitieren.

Fazit

Bucher Industries ist ein hochprofitables Schweizer Qualitäts- und Familienunternehmen mit langer Tradition, guter Marktstellung und langfristig steigenden Dividenden, während die Aktie derzeit günstig bewertet ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion