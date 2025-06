Aufgepasst Tesla: Xiaomi greift Model Y mit YU7 im "Ferrari-Look" an!

Während Elon Musk dem Model Y lediglich ein Facelift verpasst hat, bringt Xiaomi ein ganz neues Fahrzeug auf den Markt. Es ist erst das zweite Model der Chinesen, aber der Konzern betont schon im Vorfeld, dass es sich nicht bloß um eine höher gelegte Version des SU7, sondern um ein vollständig neu entwickeltes Fahrzeug mit eigenständigem Charakter handelt. Xiaomi bezeichnet den YU7 selbst als Hochleistungs-SUV der sich an eine selbstbewusste, unabhängige und dynamische Zielgruppe richtet. Unterm Strich ist ein neues Elektrofahrzeug, das in direkte Konkurrenz zum Model Y von Tesla tritt und sofern die Angaben von Xiaomi stimmen, hat es das Potenzial Elon Musk und Tesla das Leben noch schwerer zu machen.

Eleganz in Bewegung – Luxusdesign mit Charakter

Mit knapp fünf Metern Länge, fast zwei Metern Breite und einem großzügigen Radstand von drei Metern platziert sich der YU7 klar im gehobenen SUV-Segment. Optisch setzt Xiaomi auf fließende Linien mit coupé-artiger Dachform. Das Design erinnert laut Branchenbeobachtern an den Ferrari Purosangue – eine bewusste Inszenierung, um Luxus- und Technikaffinität zu vereinen.

Digitalisierung als zentrales Versprechen

Im Innenraum setzt Xiaomi auf ein futuristisches Erlebnis. Ein durchgehendes Panoramadisplay mit Mini-LED-Technologie dominiert das Cockpit, unterstützt von Augmented-Reality-Head-up-Displays. Hinzu kommen hochwertige Nappa-Ledersitze, ein Dolby-Atmos-Soundsystem und Komfortmerkmale wie Sitzmassage und Memoryfunktionen. Für autonomes Fahren auf Level 3 nutzt der YU7 LiDAR, 4D-Radar und ein Nvidia-Drive-System mit über 700 TOPS Rechenleistung.

Technische Ambitionen auf höchstem Niveau

Der YU7 basiert auf einer 800-Volt-Plattform und wird in mehreren Varianten angeboten – vom Einstiegsmodell mit Hinterradantrieb und 320 PS bis hin zur Performance-Version mit 691 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,2 Sekunden. Je nach Modell bietet der YU7 eine CLTC-Reichweite von bis zu 835 Kilometern. Eine besonders schnelle Ladeleistung von bis zu 500 kW ermöglicht es, in nur 15 Minuten bis zu 620 Kilometer Reichweite nachzuladen – Werte, mit denen Xiaomi sogar etablierte Hersteller herausfordert.

Markteintritt mit Kampfpreis?

Xiaomi wird erst morgen (26.06.2025) die Preise für YU7 bekanntgeben. Experten gehen davon aus, dass die Chinesen mit einem Kampfpreis in den Markt gehen. Erwartet wird ein Basispreis von umgerechnet rund 32.500 Euro. Damit wäre YU7 rund 5.000 Euro günstiger als die Basisversion des Tesla Model Y. Branchenexperten gehen allerdings davon aus, dass die voll ausgestattete Versionen bei etwa 45.000 bis 50.000 Euro liegen dürften.

Die Fertigung erfolgt in der neu errichteten F2-Fabrik in Peking, die eine Jahreskapazität von bis zu 300.000 Fahrzeugen erreichen soll.

Trotz Kampfpreis in die Gewinnzone

Obwohl Xiaomi erst das zweite Model auf den Markt bringt, geht Unternehmensgründer und CEO Lei Jun davon aus, dass das Elektrofahrzeuggeschäft des Konzerns in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich profitabel arbeiten werde. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher vergangene Woche gegenüber Medienvertretern.

Im ersten Quartal verbuchte Xiaomi mit seinen Zukunftssparten – darunter intelligente Elektrofahrzeuge, Künstliche Intelligenz und weitere neue Geschäftsbereiche – noch einen Verlust in Höhe von 500 Millionen Yuan (ca. 64,8 Millionen Euro). Gleichzeitig erzielte das Geschäft mit Elektroautos in diesem Zeitraum bereits einen Umsatz von 18,1 Milliarden Yuan (ca. 2,35 Milliarden Euro).

Mein Tipp: Einsteigen bei Xiaomi!

Der Xiaomi YU7 ist mehr als ein weiterer Elektro-SUV. Er vereint High-Performance, intelligenten Luxus und bahnbrechende Aerodynamik in einem einzigartigen Paket. In meinen Augen ist es das Fahrzeug, das sich Anleger von Apple gewünscht hätten.

Er ist ein technologisches Statement und ein direkter Angriff auf die Platzhirsche der Branche. Mit leistungsstarker Hardware, ambitionierten Preisen und einem klaren Fokus auf Digitalisierung könnte Xiaomi in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der nächsten Welle der Elektromobilität spielen.

So wie einst das iPhone neue Maßstäbe im Bereich Smartphones gesetzt hat, könnte der YU7 neue Maßstäbe in der Automobilbranche setzen. Daher muss sich vielleicht nicht nur Tesla anschnallen, sondern auch BYD und noch weitere Konkurrenten.

Charttechnische Gelegenheit

Nachdem der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Preiskampf auf dem heimischen Markt die Aktie unter Druck gesetzt hatten, erholt sich der Kurs wieder und springt über die Marke von 6 Euro. Der neue YU7 dürfte mit diesem Sprung zwar eingepreist sein, aber was noch fehlt, ist die Zahl der Vorbestellungen und die künftigen Auslieferungszahlen. Beide Werte haben das Potenzial, die Aktie von Xiaomi weiter in die Höhe zu treiben.

Das Apple Chinas!

Xiaomi hat dem zweitwertvollsten Konzern der Welt vorgemacht, wie es geht. Der Hersteller von Smartphones und Elektronikgeräten ist auf dem Weg auch ein erfolgreicher Autobauer zu werden.

Mit dem YU7 präsentiert Xiaomi mehr als nur ein neues Elektroauto – es ist ein strategischer Meilenstein im Aufbau eines technologiegetriebenen Mobilitätsökosystems. Sollte das Unternehmen seine Lieferzusagen einhalten und die Qualitätsstandards stimmen, könnte der YU7 ein Gamechanger im SUV-Markt werden – nicht nur in China.

Wenn Anleger jetzt noch bedenken, dass Apple an der Börse etwas mehr als drei Billionen US-Dollar wert ist, Tesla auf einen Marktwert von etwas mehr als einer Billion US-Dollar kommt, dann können sie erkennen, welcher Wert hier in China schlummert. Xiaomi ist gerade einmal 134 Milliarden US-Dollar an der Börse schwer.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

