Gut und günstig einkaufen auf der schwäbischen Alb

Nah, schnell – und das größte Angebot vor Ort: Netto Marken-Discount in Gschwend. Foto: Thorsten Gerbig

Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 hat einen weiteren modernen Lebensmittelmarkt erworben. Das sehr langfristig vermietete Objekt liegt in der attraktiven Stuttgarter Speckgürtelgemeinde Gschwend, mittig zwischen Schwäbisch Gmünd und Schwäbisch Hall. Mit dem Ersatzneubau der Vertriebsschiene Netto Marken-Discount hat sich die EDEKA-Gruppe zum größten und attraktivsten Lebensmittelanbieter in der Gemeinde gemausert. Der Ankauf des Lebensmittelmarktes erfolgte dabei wieder günstiger als prognostiziert.

Weitere wichtige Fakten zum Ankauf:

Ankermieter: Netto Marken-Discount, bereits seit langem am Standort etabliert, mit sehr langfristigem Mietvertrag – klares Bekenntnis zum gut funktionierenden Standort Mietfläche: Rund 1.500 m², 2024 als Ersatzbau neu errichtet, PV-Anlage geplant Ausstattung: 75 Stellplätze, Holzbinderkonstruktion Kundenpotenzial: Großes, nahezu wettbewerbsfreies Einzugsgebiet mit wachsender Einwohnerzahl Erreichbarkeit: Lage in der Stadtmitte mit Anschluss an Bundesstraße 298

Mit dem erfolgten Ankauf wächst das Fondsportfolio auf vier langfristig vermietete Nahversorger. Der durchschnittliche Kaufpreis der Immobilien liegt deutlich unterhalb des prognostizierten Ankaufsfaktors. Die erste Netto-Auszahlung des Fonds auf Grundlage der bestehenden Mieterträge konnte deshalb auf 4 Prozent erhöht werden. Die Mieterträge stammen zu 100 Prozent von Unternehmen des krisenresilienten Lebensmitteleinzelhandels.

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08

Bei einem Eigenkapital-Platzierungsvolumen von 50 Millionen Euro und einem prognostizierten Gesamtinvestitionsvolumen von 95 Millionen Euro wird mit dem Habona Fonds 08 das Ziel verfolgt, das Kapital insgesamt in rund 20 hochwertige Nahversorgungsimmobilien bundesweit anzulegen.

Die Objektankäufe werden durch das Habona Research Center eng begleitet. Das Team analysiert jeden Standort sorgfältig vor jedem Ankauf. Seit Gründung der Habona wurden von den Standortexperten rund 3.000 Objekte im internen wie auch externen Kundenauftrag begutachtet. Dank der in der Branche einzigartigen Angebotsdatenbank mit über 6.000 Datensätzen in Verbindung mit der Geoinformationssoftware der GfK hat die Habona bisher über 300 Ankäufe getätigt.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.