Bahn will weitere 100 Bahnhöfe in diesem Jahr sanieren

Die Modernisierung der Bahnhöfe ist Teil des Sanierungsprogramms S3, mit dem die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren wieder pünktlicher, zuverlässiger und finanziell stabil werden will. Das Schienennetz gilt als überaltert und überlastet. Das gilt auch für viele Bahnhöfe.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn will in diesem Jahr weitere rund 100 Bahnhöfe umfassend modernisieren und zu sogenannten Zukunftsbahnhöfen umbauen. Dabei würden die Stationen nach einheitlichen Kriterien komplett neu gestaltet, teilte die Bahn. Das betreffe etwa die Zug-Informationen und Wegeleitungen. Neue Ordnungssysteme sollen für eine bessere Verteilung am Gleis sorgen. Zudem gehe es um eine modernere Ausstattung und barrierefreie Gestaltung der Bahnhöfe, hieß es. 40 der Bahnhöfe seien bereits entsprechend umgebaut worden.

Wie viele der Stationen mittelfristig umgerüstet werden können und wie schnell, hängt indes vom Geld ab. Inzwischen ist klar, dass bis zum Jahr 2029 daraus rund 107 Milliarden Euro in die Schiene investiert werden sollen, insbesondere in die Digitalisierung. Wie viel konkret in die Bahnhöfe fließt, ist indes noch unklar.

Im vergangenen Jahr wurden laut Bahn 113 Zukunftsbahnhöfe umgerüstet. Insgesamt steckte die Bahn rund 2,6 Milliarden Euro in diese und weitere Modernisierungsmaßnahmen an Bahnhöfen. In diesem Jahr werde in ähnlicher Größenordnung investiert, sagte der Vorstand Personenbahnhöfe bei der Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGo, Ralf Thieme. Insgesamt seien Maßnahmen an rund 950 Stationen geplant, hieß es./maa/DP/stw