Alvarez & Marsal Wettbewerbsindex der deutschen Industrie 2025 - Fokus Konsumgüter

New York/München (ots) -



- Personalisierung, Predictive Analytics und Plattformlogik bestimmen die

Produktion von Konsumgütern.

- Die Verlagerung von Forschung, Entwicklung und Fertigung ins Ausland bringt

neben Kosteneffizienz auch Nähe zu den Zielmärkten.

- Die neue Konsumkultur ist schnell und vor allem personalisiert - der Kunde

wird zum Co-Creator.



Der aktuelle Wettbewerbsindex des weltweit tätigen Beratungsunternehmen Alvarez

& Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Managementforschung (DGMF)

(https://www.dgmf.org/) zeigt,mit welchen Strategien sich deutsche

Konsumgüterhersteller dem dynamischen Wandel anpassen, um international

konkurrenzfähig zu bleiben. Produkte sind nicht mehr reines Mittel zum Zweck,

sondern Teil einer Kundenidentität. Die Zeiten, in denen Konsumgüterunternehmen

nur verlässlich liefern mussten, was der Verbraucher ohnehin schon wollte, sind

vorbei.





