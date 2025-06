Bandora gewinnt den Pitch-Wettbewerb auf dem CTA-CEO-Gipfel

ARLINGTON, Va., 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) gibt Bandora, eine SaaS-Plattform, die maschinelles Lernen zur Optimierung der Gebäudeenergie nutzt, als Gewinner des CTA CEO Summit Startup Pitch Competition in Lissabon bekannt. Bandora erhält eine kostenlose Ausstellungsfläche im Eureka Park, der ersten Adresse für Startups, auf der CES 2026 in Las Vegas. An der Veranstaltung nahmen fünf Startups aus den Bereichen Gesundheit, Energie, KI und Unterhaltung teil, die ihre Innovationen vor einer Jury aus Investoren präsentierten.

„Tech-Innovationen können große globale Herausforderungen lösen sowie das Leben von Millionen Menschen verbessern, und diese Startups gestalten die Zukunft", sagte Gary Shapiro, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender bei CTA. „Wir freuen uns sehr, Bandora im Eureka Park willkommen zu heißen. Es gibt keinen besseren Ort für innovative Startups, um globale Investoren, Partner und Medien zu treffen."

Bandora stellte vor einer fünfköpfigen Jury – Rita Branco, Impact Partner, 3xP Global Investments; Cintia Mano, Geschäftsführer und Mitgründer von COREangels; Tomás Penaguião, Partner, Bynd Venture Capital; João Pereira, Leiter Digital Portugal Ventures, sowie Diogo Teixeira, Mitgründer und Geschäftsführer von Beta-i – eine Technologie vor, die sich in bestehende IoT-Systeme integrieren lässt, um das Energiemanagement kontinuierlich zu optimieren. Das 2017 gegründete Unternehmen Bandora hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gebäude nachhaltiger, autonomer und komfortabler für ihre Bewohner zu machen. Bis Ende 2023 wird Bandora mehr als 16 500 m² Gebäudefläche optimieren, was zu einer Reduzierung von 215 Tonnen CO₂ führt.

„Den „CEO Summit Pitch"-Wettbewerb vor einer so inspirierenden Gruppe von Innovatoren und Investoren zu gewinnen, ist eine Ehre", sagte Marcia Pereira, Gründerin und Geschäftsführerin von Bandora. „Die Ausstellung im Eureka Park auf der CES 2026 ist eine unglaubliche Gelegenheit für uns, unsere Vision zu teilen, Investoren zu treffen und unsere globalen Verbindungen auszubauen, um international zu expandieren."

Im Eureka Park stellen 1400 Startups ihre Produkte in globalen Pavillons aus aller Welt vor. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt.

Der „CEO Summit Startup Pitch"-Wettbewerb spiegelt den CTAs Einsatz wider, Innovationen in ganz Europa ins Rampenlicht zu rücken. Das Momentum wird auf der CES Unveiled Europe in Amsterdam am 28. Oktober 2025 fortgesetzt. Erfahren Sie mehr über das Programm und melden Sie sich hier an.

