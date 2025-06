ITG und Finally! revolutionieren die globale Content-Erstellung

Gemeinsam schließen ITG und Finally! die Lücke zwischen hochwertigen kreativen Ideen und der Anpassung an verschiedene Märkte und sorgen dafür, dass die grundlegenden „Hero"-Ideen und kreativen Konzepte, die das Markenwachstum vorantreiben, nicht in der Übersetzung verloren gehen.

„Bisher hat noch niemand die heilige Dreifaltigkeit aus Handwerk, Geschwindigkeit und Reichweite wirklich perfekt umgesetzt – bis jetzt", erklärt Ian Hudson, Produktionsleiter bei ITG. „Diese Partnerschaft verbindet die operative Größe von ITG mit der kreativen Exzellenz von Finally!, vom Konzept bis zur Umsetzung in jedem Markt, auf jedem Kanal und in jedem Format – also genau den Variationen, die wir als Halo-Inhalte kennen."

Das gemeinsame Unternehmen vereint die branchenführenden VFX- und Postproduktionskapazitäten von Finally! mit den Teams von ITG und der firmeneigenen Storyteq-Technologie – der einzigen Plattform, die im Gartner Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen und Digital Asset Management im Jahr 2025 als Leader eingestuft wurde.

Darüber hinaus wird Finally! durch den Zugang zu den Capture Studios von ITG auch von KI- und AR-fähigen Film- und Fotoaufnahmen profitieren. Dieses erstklassige Content-Erstellungszentrum umfasst Virtual Production und Extended Reality, automatisierte Fotografie und Film, eine Infinity Cove, maßgeschneiderte Set-Bauten, Lifestyle- und Entwicklungsküchen und vieles mehr – und bietet damit eine einzigartige Lösung für jede Kundenanforderung.

Die Kombination der Teams, Technologien und Einrichtungen von ITG bedeutet, dass jedes von Finally! erstellte Asset vollständig an den Markt, den Kanal und das gewünschte Format angepasst werden kann, um die perfekte Geschichte für jede mögliche Kundeninteraktion zu gewährleisten.

„Wir sind in erster Linie Kreative, daher ist es schmerzhaft zu sehen, wie unsere Arbeit beeinträchtigt wird, wenn sie in andere Hände gelangt", sagt Matthew Szabó, Mitbegründer von Finally!. „ITG entspricht unserem eigenen Modell, da es sich stark auf Technologie als Werkzeug konzentriert, um Komplexität zu vereinfachen und mehr kreativen Ausdruck zu ermöglichen. Mit dem Studio und der Automatisierung von ITG können wir die Kreativität in jeder Phase schützen und weltweit skalieren, ohne dabei die Seele der Idee zu opfern."