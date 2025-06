Endeavour Silver meldet Änderung und Neufassung der Projektdarlehensfazilität hinsichtlich der Erhöhung des Kapitalbetrags um 15 Millionen US$)

VANCOUVER, British Columbia, 24. Juni 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Terronera Precious Metals, S.A. de C.V. (Terronera) die zuvor angekündigte vorrangig besicherte Kreditfazilität (die „Kreditfazilität“) mit ING Capital LLC (zusammen mit ING Bank N.V.) und Societe Generale als Joint Lead Arrangers geändert und neu gefasst hat. Die Kreditfazilität wurde am 10. Oktober 2023 in einer Pressemeldung angekündigt.

Die Änderung und Neufassung der Kreditfazilität diente unter anderem der Erhöhung des Kapitalbetrags von bis zu 120.000.000 $ um weitere 15.000.000 $, wodurch sich der Gesamtkapitalbetrag nun auf 135.000.000 $ beläuft.

Der Erlös aus der Kreditfazilität wird für die erforderlichen Schritte zur Inbetriebnahme des unternehmenseigenen Projekts Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco sowie als allgemeines Working Capital verwendet. Alle Verweise auf Dollar ($) in dieser Pressemeldung verstehen sich in US-Dollar.

Als Voraussetzung für die Finanzierung und als Risikomanagementstrategie hat Terronera Zero-Cost-Collars abgeschlossen, um die Silberpreisexponierung und die Cashflows in den nächsten zwölf Monaten teilweise abzusichern. Mit diesen Zero-Cost-Collars hat Terronera eine Untergrenze von 31,00 $ pro Unze abgesichert und kann an einem Silberpreisanstieg bis zu 42,00 $ pro Unze für rund 968.000 Unzen Silber partizipieren.

Die Aktivitäten zur Inbetriebnahme von Terronera verlaufen wie geplant und entsprechen nach wie vor den Erwartungen des Managements. Das Unternehmen wird aktuelle Informationen bekannt geben, sobald es sich der Aufnahme der kommerziellen Produktion nähert.

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.