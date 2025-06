Investoren wollen in Mitteldeutschland viele Rechenzentren bauen

Wirtschaft/IT/Rechenzentren (ots) - Halle. Durch die Verbreitung von Künstlicher

Intelligenz (KI)-Anwendungen steht die mitteldeutsche Region offenbar vor einem

Investitionsboom: "Uns liegen mehr als 60 Anfragen zur Ansiedlung von

Rechenzentren in unserem Netzgebiet vor", sagte Stephan Lowis, Vorstandschef des

Energieversorgers EnviaM, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Mittwoch-Ausgabe). Bezogen auf die avisierte Anschlusskapazität würden sich die

Anfragen zu 45 Prozent auf Brandenburg, zu 35 Prozent auf Sachsen-Anhalt und zu

20 Prozent auf Sachsen verteilen.



Die Anfragen umfassen den Angaben zufolge in Summe eine Anschlusskapazität von

etwa 13 Gigawatt. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Bezugslast im gesamten

Netzgebiet der EnviaM-Tochter Mitnetz, das Teile der Bundesländer

Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen umfasst, liegt aktuell bei

etwa 2,5 Gigawatt. Lowis betont daher auch, dass "natürlich nicht jedes Projekt

realisiert wird".



Erste Projekte sind schon öffentlich. So soll ein sogenanntes

Hyperscale-Rechenzentrum in einem Ortsteil von Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt)

entstehen. Das Berliner Unternehmen Multiply hat den Bau eines großen

Datenzentrums auf dem ehemaligen Addinol-Gelände in Krumpa (Sachsen-Anhalt) ins

Auge gefasst. Der Einzelhändler Schwarz, zu dem die Discounter Lidl und Kaufland

gehören, errichtet aktuell ein großes Datacenter im brandenburgischen Lübbenau.



