Fed-Chef Powell an Trump: Zinsen bleiben, Zoll-Inflation kommt noch!

Fed-Chef Powell hat heute erneut die Zölle von US-Präsident Trump als Grund genannt, warum die Zinsen vorerst nicht sinken werden: die Inflation werde durch diese Zölle anziehen, so Powell. Aber der Fed-Chef ließ sich dann doch eine Hintertür offen: sollte die Inflation aufgrund der Zölle wider Erwarten doch nicht anziehen, könne man die Zinsen senken. Diese Hintertür gab den Aktienmärkten weiteren Auftrieb, nachdem der Waffenstillstand zwischen Israel und Iran bereits eine Rally auslöste. Die US-Indizes nun kurz vor neuen Allzeithochs - nun kann nichts mehr schief gehen, oder? Kurzfristig dürften die US-Aktienmärkte noch weiter steigen, allerdings nehmen die negativen Divergenzen zu und deuten auf eine dann später folgende Korrektur (wieder wegen den Zöllen, Deadline 09.Juli)? Der Ölpreis fällt -13% an zwei Tagen - so stark wie seit Corona nicht mehr..

Hinweise aus Video:

