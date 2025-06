Trinasolar und die Universidad Politécnica de Madrid verstärken Partnerschaft durch Einweihung eines Demo Centers

Die Eröffnung dieses Demo Centers ist ein wichtiger Meilenstein in der Anfang 2024 gestarteten strategischen Partnerschaft zwischen Trinasolar und der Universidad Politécnica de Madrid. Das Center ist mehr als nur ein Technologie-Schaufenster und unterstreicht die gemeinsamen Werte von Innovation, Wissensaustausch und langfristiger Zusammenarbeit, die diese Allianz ausmachen. Es soll sowohl als reale Testumgebung für neue Solartechnologien als auch als Raum für gemeinsame Forschung und Entwicklung, Ausbildung und offene Innovation im Bereich der erneuerbaren Energien dienen.

Besucherinnen und Besucher des Demo Centers haben die Möglichkeit, sich von der Leistungsfähigkeit der von Trinasolar entwickelten Photovoltaik-Module der Vertex N-Serie zu überzeugen, sowie von der kompletten Palette an Solar-Montagelösungen, einschließlich der Vanguard 1P- und 2P-Tracker und der FixOrigin-Struktur mit fester Neigung.

„Dieses Demo Center stellt eine Brücke zwischen Innovation und Zusammenarbeit dar", sagte Gonzalo de la Viña, President von Trinasolar Europe. „Es ermöglicht uns, unseren europäischen Partnern die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer neuesten Technologien zu demonstrieren und gleichzeitig unsere gemeinsame Arbeit mit einer der führenden europäischen Solarforschungseinrichtungen zu vertiefen."

Ignacio Antón Hernandez, Direktor des Instituto de Energía Solar, fügte hinzu: „Der Zugang zu solch fortschrittlichen Technologien auf dem Campus bietet enorme Möglichkeiten für Studierende, Forschende und Kooperationsprojekte. Es ist ein lebendiges Labor, aber auch ein Raum für die Verbindung mit der Industrie."

Die Einweihung am 18. Juni brachte Vertreter aus der Wissenschaft, der Industrie und dem Sektor der erneuerbaren Energien zusammen und unterstrich das umfassende Engagement von Trinasolar, die globale Energiewende durch lokale Partnerschaften zu unterstützen.

Neben der Anlage in Madrid hat Trinasolar kürzlich in Zusammenarbeit mit der Universität Facens ein weiteres Demo Center in São Paulo in Brasilien eröffnet. Diese Initiative ist Teil eines wachsenden globalen Netzwerks von Kooperationen mit akademischen Einrichtungen, das darauf abzielt, die Entwicklung von Talenten, Forschung und Innovation im Bereich der Solarenergie weltweit zu fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2716475/IMG_0441.jpg

