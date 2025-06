Neue Pflichten für alle Onlinehändler ab Ende der Woche in Kraft

Berlin (ots) - Sechs Jahre lang gab es Zeit zur Vorbereitung: Ab dem 28. Juni

gilt für Onlinehändler in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

(BFSG). Viele Händler glauben jedoch immer noch, dass die neuen Anforderungen

sie nicht betreffen. "Das ist ein großer Irrtum!", sagt Elisa Rudolph,

Justiziarin des bevh. "Grundsätzlich betrifft das BFSG alle Onlinehändler; ob

klein oder groß, ob mit eigenem Webshop oder auf Marktplätzen tätig und

unabhängig von den angebotenen Sortimenten."



Wer sich bis jetzt nicht um die Einhaltung des BFSG gekümmert hat, muss damit

rechnen, dass dies früher oder später rechtlich geahndet wird, inklusive der

damit verbundenen Kosten. Auch eine "Marktüberwachungsstelle der Länder für die

Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen" (MLBF) ist derzeit im

Aufbau.





Zu beachten ist Elisa Rudolph zufolge auch: "Barrierefreiheit ist keine

Einmalleistung und nie ganz abgeschlossen. Sie erfordert permanente Anpassung,

bei der neue technische Hürden überwunden werden müssen. Eine hundertprozentig

barrierefreie Website ist daher nur schwer umzusetzen und muss zwingend auf dem

neuesten Stand der Technik gehalten werden."



Das BFSG gibt Onlinehändlern zwar die grundlegenden Anforderungen vor und

verweist in der dazugehörigen Verordnung auf wichtige Standards. Allerdings

wurden wichtige Fragen zur technischen Umsetzung und deren Herausforderungen zu

wenig berücksichtigt. Trotz starker Bemühungen der meisten Händler stoßen diese

auf viele Unklarheiten bei Detailfragen. Hinzu kommt, dass die Anforderungen

nicht nur die Händler-Website betreffen, sondern auch Shopping-Apps, Chats und

E-Mails mit Kundinnen und Kunden, sowie der Verkauf über soziale Plattformen

(Social Commerce). Der bevh appelliert daher an die Marktüberwachungsbehörden,

auf die Verhältnismäßigkeit zwischen den gesetzlichen Anforderungen und der

technischen Machbarkeit zu achten.



Und ganz wichtig: Onlinehändler sollten sich trotz vieler offener Fragen nicht

abschrecken lassen, sondern Barrierefreiheit als Chance für eine größere

Reichweite und stärkere Kundenbindung auch in Hinblick auf eine alternde

Gesellschaft verstehen.



Hilfestellungen finden Onlinehändler auf den ausführlichen Infoseiten "Q&A

Barrierefreie Onlineshops"

(https://bevh.org/positionen/barrierefreie-onlineshops) oder bei der

bevh-Rechtsberatung für Mitglieder.



Pressekontakt:



Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

Frank Düssler

Friedrichstraße 60 (Atrium)

10117 Berlin

Mobil: 0162 2525268

mailto:frank.duessler@bevh.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6062335

OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (

bevh)