Huawei Digital Power veranstaltet Grid Forming & ESS Safety Forum für innovative Geschäftsstrategien und Sicherheitsökosysteme

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 12. Juni 2025 veranstaltete Huawei Digital Powerdas Grid Forming & Energy Storage System (ESS) Safety Forum in Shanghai und ludKunden, Partner, Versicherungsunternehmen und Zertifizierungsorganisationen ausder PV- und ESS-Branche ein, um über die Entwicklungstrends und Anwendungen derGrid-Forming-Technologie, Geschäftspraktiken und den Aufbau desESS-Sicherheitsökosystems zu diskutieren und Erkenntnisse auszutauschen. Auf demForum hat Huawei Digital Power zusammen mit Kunden, Partnern,Versicherungsunternehmen und Zertifizierungsorganisationen die ESS-SafetyInitiative ins Leben gerufen, um die ESS-Sicherheit auf ein neues Niveau zuheben.Steven Zhou, President der Smart PV & ESS Product Line bei Huawei Digital Power,hielt die Eröffnungsrede. Er erklärte, dass das ESS mit dem Fortschreiten derglobalen Energiewende eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der großangelegten Integration erneuerbarer Energien in das Netz und bei derGewährleistung eines stabilen Netzbetriebs spielt, was sowohl ungeahnte Chancenals auch Herausforderungen mit sich bringt. Ein netzbildendes ESS mit seinerausgezeichneten Fähigkeit zur Netzunterstützung hat sich zu einer hochmodernenund beliebten Technologie entwickelt. Darüber hinaus hat die Sicherheit von ESSoberste Priorität für die nachhaltige Entwicklung der Branche. Huawei DigitalPower hat gerade die brandneue Lösung FusionSolar 9.0 Smart PV+ESS auf den Marktgebracht, die die netzbildende Technologie von ESS bis PV+ESS und über alleSzenarien hinweg fördert und damit umfassende Anwendungen ermöglicht.Die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards ist der Schlüssel zurAufrechterhaltung der Netzstabilität. Huawei Digital Power schlägt vierSicherheitsstandards vor: nicht entflammbar, nicht explosiv, nicht ausbreitendund nicht schädlich. Das Cell-to-Grid-Sicherheitskonzepot verbessert dieZuverlässigkeit des Systems. Huawei wird weiterhin innovativ sein und mitKunden, Partnern und Branchenorganisationen zusammenarbeiten, um die Einführungvon Sicherheitsstandards zu fördern und die Innovation von Geschäftsmodellenvoranzutreiben, damit alle Beteiligten in der Industriekette vom technologischenFortschritt profitieren und eine nachhaltige Zukunft erreichen können.Grid-Forming Business Strategies - Netzbildende Geschäftsstrategien: Förderungder aktiven Sicherheit und Beschleunigung des Aufbaus neuer EnergiesystemeRobert Liew, APAC Research Director bei Wood Mackenzie, und Patrick Zank,