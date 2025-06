Das könnte Apples größte Übernahme aller Zeiten werden

Das 2022 gegründete Perplexity hat sich in der KI-Branche einen Namen gemacht, weil es schnelle, zitierte Antworten auf Suchanfragen liefert. Für Apple, das in der KI-Welt als Nachzügler gilt, könnte dies eine Möglichkeit sein, sich dringend benötigte KI-Kompetenzen zu sichern und Siri sowie die gesamte Produktauswahl zu verbessern.

Im Gegensatz zu ChatGPT ist Perplexity AI besser im Abrufen von fakten- und zitatgestützten Informationen, während die marktführende Software von OpenAI bessere Konversationen liefert.

Eine Übernahme hätte mehrere Vorteile für Apple. Zum einen würde das Unternehmen Zugang zu einer hochentwickelten KI-Technologie erhalten, die die Nutzung von Siri erheblich verbessern könnte. Perplexity AI verfügt über leistungsstarke Such- und Antwortfähigkeiten, die Apple in sein Ökosystem integrieren könnte.

Zudem würde Apple Zugang zu einem talentierten Team von KI-Experten bekommen, was langfristig die Entwicklung eigener KI-Produkte vorantreiben könnte. Ein weiterer Pluspunkt: Mit der Übernahme könnte Apple seine Unabhängigkeit im Bereich KI stärken und sich vom Einfluss Google’s im Suchmaschinenmarkt lösen. Die Suche und die Werbung im Suchumfeld sind entscheidende Bereiche, in denen Apple sich von Google absetzen möchte.

Derzeit ist Google die Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten – Teil eines Deals, der Apple rund 20 Milliarden US-Dollar jährlich in die Kassen spült. Die Partnerschaft ist jedoch Gegenstand eines Kartellverfahrens der US-Behörden und steht möglicherweise auf der Kippe.

BofA-Analyst Wamsi Mohan spricht von einem kalkulierten Risiko. "Ein Erfolg könnte Apples Ökosystem-Graben stärken und sogar die Such- und Assistentenlandschaft zu Apples Gunsten verändern, während ein Misserfolg Apple nicht nur den Übernahmepreis, sondern auch wertvolle Zeit in der KI-Entwicklung kosten könnten", so der Analyst, der an seiner Kaufempfehlung für die Aktie mit Kursziel 235 US-Dollar festhält.

Die Aktie des lange Zeit wertvollsten Konzerns der Welt hat in diesem Jahr ungewohnt starke Kursverluste einstecken müssen. Seit Anfang Januar liegt die Aktie fast 20 Prozent im Minus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 200,3EUR auf Nasdaq (25. Juni 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





