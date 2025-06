Vor Nato-Gipfel Abendessen bei niederländischem Königspaar

DEN HAAG (dpa-AFX) - Vor den Arbeitssitzungen des Nato-Gipfels an diesem Mittwoch sind die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten zu einem festlichen Abendessen zusammengekommen. Der niederländische König Willem-Alexander (58), seine Frau Máxima (54) und Kronprinzessin Amalia (21) begrüßten die Gäste, die teils zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern gekommen waren, im königlichen Schloss Huis ten Bosch in Den Haag.

Parallel zum Festessen trafen sich die Außen- und Verteidigungsminister der Bündnisstaaten jeweils zu separaten Arbeitsessen - das der Außenminister wurde im Format des Nato-Ukraine-Rates organisiert.

Trump übernachtet im Königspalast



Trump ist während des Nato-Gipfels Gast des niederländischen Königspaares und wird im königlichen Palast im Den Haager Stadtwald übernachten. Das teilte der Hof mit. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, dass Trump am Mittwoch in dem Palast gemeinsam mit dem Königspaar frühstücken werde. Am Mittwoch ist die Königin Gastgeberin der Partnerinnen und Partner und will diese durch die Hafenstadt Rotterdam führen./rom/DP/jha