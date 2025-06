LONGi startet ein strategisches Projekt zur Herstellung von Solarmodulen in Indonesien

Die neue Anlage in Deltamas, Westjava, wird eine jährliche Produktionskapazität von 1,6 GW haben und die hochmoderne Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0-Technologie von LONGi nutzen, um hocheffiziente Solarmodule herzustellen. Das Projekt soll bis Juni 2025 in die Produktionsvorbereitung gehen und damit die heimischen Produktionskapazitäten Indonesiens im Bereich Solar-PV erheblich steigern.

JAKARTA, Indonesien, 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- LONGi, ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaik (PV)-Lösungen, hat offiziell ein strategisches Projekt zum Bau einer hochmodernen Produktionsstätte für Solarmodule in Indonesien gestartet. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), einer Tochtergesellschaft des staatlichen indonesischen Energieunternehmens Pertamina, durchgeführt. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement für die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien in Südostasien und die Unterstützung der ehrgeizigen Ziele Indonesiens im Bereich der Energiewende.

Die Zusammenarbeit zwischen LONGi und Pertamina NRE ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Lieferkette für erneuerbare Energien in Indonesien. Durch die Kombination der weltweiten Führungsposition von LONGi im Bereich Solartechnologie mit der umfassenden Kenntnis des lokalen Energiemarktes durch Pertamina NRE wird das Projekt den Anteil lokaler Komponenten (TKDN) erhöhen und damit den Bestrebungen der indonesischen Regierung nach einem höheren Anteil lokaler Inhalte in Projekten im Bereich erneuerbare Energien entsprechen. Darüber hinaus wird die Anlage dazu beitragen, die schnell wachsende Nachfrage nach hochwertigen Solar-PV-Modulen sowohl auf dem heimischen Markt als auch in ganz Südostasien zu decken.

Im RUPTL 2025-2034 hat Indonesien ein Ziel von 17,1 GW an neuen PV-Installationen für die nächsten zehn Jahre festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach PV in Indonesien mit dem Fortschreiten des Plans weiter steigen wird. Der Beginn des RUPTL-Projekts kommt zum richtigen Zeitpunkt. Es wird die lokale PV-Industriekette weiter verbessern, gleichzeitig die regionale Marktnachfrage bedienen und eine aktive Rolle bei der Verbesserung des Niveaus der lokalen Fertigung in Indonesien (TKDN) spielen, wodurch Indonesien dabei unterstützt wird, stetige Fortschritte bei der Entwicklung der PV-Industrie zu erzielen.

Dennis She, Vice President der LONGi Group, betonte in seiner Begrüßungsrede bei der Eröffnungsveranstaltung die Vision des Unternehmens für eine nachhaltige Energieentwicklung: „Indonesien verfügt über ein immenses Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien, und LONGi ist stolz darauf, mit seiner weltweit führenden Solartechnologie zu dieser transformativen Entwicklung beizutragen. Diese Anlage ist nicht nur eine Investition in die Fertigung, sondern auch eine langfristige Partnerschaft, um Indonesiens Zukunft im Bereich der sauberen Energie voranzutreiben. Durch die Lokalisierung der Produktion streben wir eine Senkung der Kosten, die Förderung von Innovationen und die Schaffung hochwertiger grüner Arbeitsplätze an, um unser Engagement für eine klimaneutrale Welt zu bekräftigen."

Als weltweit führendes Unternehmen bringt LONGi beispiellose Fachkompetenz und Innovationskraft in den indonesischen Sektor für erneuerbare Energien ein und festigt damit die Position Indonesiens als wichtiger Akteur im Bereich der nachhaltigen Energie. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement von LONGi wider, die globale Energiewende durch technologische Exzellenz und strategische Kooperationen voranzutreiben und den Weg für eine grünere Zukunft zu ebnen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

