2. Wiener Gemeinderat: Rechnungsabschluss 2024 (25)

Beratung der Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal



Wien (APA-ots) - GR Harald Stark (FPÖ) kritisierte das Demokratieverständnis der

Regierungsparteien. Er ortete "Feuer am Dach" und lediglich kreative Überschriften im Regierungsabkommen - aber keine handfesten Inhalte. Eine dieser Überschriften seien die "Coolen Zonen". Bis 2030 soll die Anzahl von 12 auf 24 verdoppelt werden. Die ersten zwölf "Coole Zonen" seien in einem Jahr geschaffen worden, die restlichen bräuchten fünfmal so lang. Auch würde die Stadt unter dem Titel "Die nette Toilette" Wirte dafür bezahlen, dass sie ihr WC öffnen. Was normalerweise mit freundlichen Nachfragen zu erreichen sei, müsse nicht mit Geld subventioniert werden, kritisierte Stark. Wien habe auch eine Million Euro für das Gießen von Alleebäumen an eine private Firma ausgelagert, daher wundere es ihn nicht, dass die Stadt so einen hohen Schuldenberg angesammelt habe. Die Stadt würde auf das Geld der Wienerinnen und Wiener zugreifen.



GRin Mag. (FH) Susanne Haase (SPÖ) sprach zur

Demokratiehauptstadt Wien. Die Stadt sei 2024 von einer Expert*innen- Jury zur europäischen Demokratiehauptstadt gewählt worden. Wien habe seit 2013 den Petitionsausschuss eingerichtet; der fände immer mehr Anklang bei der Bevölkerung und im vergangenen Jahr seien so viele Petitionen abgehandelt worden wie noch nie in seiner Geschichte. Sie freute sich auf die Aufgabe als Vorsitzende des Petitionsausschusses und bedankte sich bei ihrer Vorgängerin Andrea Mautz. Petitionen seien "kein symbolisches Ventil, sondern eine reale Möglichkeit für Bürger*innen ihre Anliegen einzubringen", sagte Haase. Sie verwies in Sachen Teilhabe auch auf die Wiener Klimateams, bei denen Ideen für den Klimaschutz im Grätzl eingebracht werden können. Inzwischen sei die dritte Runde der Klimateams in drei Bezirken am Arbeiten, so Haase. Sie würdigte die Arbeit der für Wahlen zuständige MA 62. Abschließend hob Haase das Wiener Wasser hervor; es sei "wohl das demokratischste der Welt": Das Wiener Wasser könne von allen kostenlos im öffentlichen Raum genossen werden; das Wasser gehöre zur Daseinsvorsorge in der Stadt und die Infrastruktur werde dementsprechend laufend ausgebaut und modernisiert.