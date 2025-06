Nordic Semiconductor akquiriert Memfault und führt die erste vollständige Chip-to-Cloud-Plattform für das Lebenszyklusmanagement vernetzter Produkte ein.

OSLO, Norwegen, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter von energiesparenden Lösungen für die drahtlose Vernetzung, gibt heute die Akquisition seines langjährigen Partners Memfault Inc. bekannt, dem marktführenden Anbieter einer Cloud-Plattform für die großflächige Bereitstellung vernetzter Produkte. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Nordic dar – vom Hardware-Lieferanten zum Komplettlösungsanbieter.

Nordic bietet nun eine umfassende Plattform, die die Entwicklung vereinfacht und die Markteinführung beschleunigt. Während des gesamten Produktlebenszyklus verbessern kontinuierliche Software-Upgrades die Sicherheit, Leistung, den Stromverbrauch und die Funktionalität der Produkte im Einsatz. So können sich Kunden auf Innovationen konzentrieren – ohne sich mit fragmentierten und komplexen IoT-Ökosystemen auseinandersetzen zu müssen.

Förderung der Produktentwicklung durch Einfachheit und Skalierung

Memfault hat sich als führender Plattformanbieter für Geräteüberwachung und -verwaltung sowie sichere Over-the-Air-Software-Updates (OTA) etabliert, um höchste Gerätezuverlässigkeit ohne Rücksendungen zu gewährleisten. Es wird von einer wachsenden Entwickler-Community und zahlreichen Kunden für die Überwachung, Wartung und Skalierung vernetzter Produkte geschätzt. Nordic wird die Fähigkeiten von Memfault in sein gesamtes Produktportfolio und in seine bestehende nRF Cloud-Serviceplattform integrieren und so eine deutlich leistungsfähigere Lösung schaffen.

Die Zukunft innovativer vernetzter Produkte gestalten

„Diese Akquisition ist eine Absichtserklärung", erklärte Vegard Wollan, CEO von Nordic Semiconductor. „Gemeinsam ermöglichen wir Tausenden von Kunden die kontinuierliche Interaktion mit Millionen von Geräten im Feld."

„Wir setzen einen neuen Standard in der globalen Halbleiterlandschaft für die Integration von Hardware, Software, Tools und Dienstleistungen. Durch die Kombination der extrem stromsparenden drahtlosen Konnektivitätslösungen von Nordic mit den Cloud-Diensten von Memfault können wir die Entwicklung, Wartung und Verbesserung vernetzter Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg schneller, einfacher und sicherer gestalten", ergänzt Wollan.