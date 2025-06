Wärmebildkameras von Raytron erhöhen die Sicherheit bei Outdoor-Abenteuern

YANTAI, China, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Während das Interesse am Wandern, Bergsteigen und Campen weiter zunimmt, stehen Outdoor-Fans immer wieder vor der Herausforderung, sich in unbekanntem Terrain bei schlechten Sichtverhältnissen zurechtzufinden. Raytron, ein führender Anbieter von ungekühlten Infrarot-Wärmebildkameras, stellt eine neue Generation von hochempfindlichen, leistungsstarken Wärmebildkameras für den Außenbereich vor, die als zuverlässige Nachtsichtgeräte für moderne Outdoor-Entdecker dienen.

Bei kritischen Such- und Rettungsaktionen, bei denen Zeit ein entscheidender Faktor ist, geraten herkömmliche Methoden bei Dunkelheit, dichtem Laub oder extremen Wetterbedingungen oft an ihre Grenzen. Das Wärmebildmonokular von Raytron scannt schnell weitläufige Berg- und Waldgebiete und lokalisiert vermisste Personen oder Tiere mit höherer Genauigkeit als herkömmliche Methoden. Die Wärmebildprodukte für den Außenbereich bieten nicht nur eine hohe Empfindlichkeit, die Temperaturunterschiede bis zu 18 mK (0,018 ℃) erkennt, sondern auch integrierte KI-Algorithmen für Echtzeit-Wärmebildübertragung und dynamische Routenplanung. Diese leichten und kompakten Geräte können am Helm befestigt werden, so dass sie auch in engen Räumen wie etwa in Höhlen oder Ruinen eingesetzt werden können.

„Letztes Jahr konnte unser Yantai 999 Rescue Team dank der tragbaren Wärmebildkameras von Raytron einen vermissten Wanderer in völliger Dunkelheit ausfindig machen", so ein Freiwilliger. „Diese Technologie spielte eine Schlüsselrolle bei der Such- und Rettungsaktion und trug dazu bei, eine lebensrettenden Einsatz erfolgreich durchzuführen."

Wie kann man Wärmebildkameras zur Gefahrenabwehr bei Outdoor-Abenteuern einsetzen?

Für Abenteurer bieten Raytrons Outdoor-Wärmelösungen eine frühzeitige Warnung vor versteckten Gefahren. Schnee- und grasbedeckte Gletscherspalten sind mit bloßem Auge fast unsichtbar, fallen aber in der Wärmebildtechnik aufgrund der feinen Temperaturunterschiede zwischen der Oberfläche und der Tiefe auf. Mit dieser fortschrittlichen Technologie können Radfahrer und Läufer, die nachts auf bewaldeten Wegen unterwegs sind, warmblütige Wildtiere erkennen, bevor es zu Zusammenstößen kommt. Auf abgelegenen Campingplätzen überwachen tragbare Wärmesensoren die Umgebung und warnen Camper vor herannahenden Tieren oder unerwünschten Besuchern.

Raytrons Engagement für Sicherheit durch Innovation

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der ungekühlten Infrarottechnologie leistete Raytron Pionierarbeit bei der Entwicklung der weltweit ersten 8 μm 1920×1080 und 6 μm 640×512 Wärmesensoren. Die Produkte des Unternehmens umfassen SWIR-, MWIR- und LWIR-Module und -Endprodukte, und das Unternehmen verfügt über große Fertigungskapazitäten. In den Bereichen Nachtsichtgeräte für den Außenbereich, industrielle Temperaturmessung, ADAS und anderen Bereichen ist Raytron weiterhin bestrebt, durch technologische Weiterentwicklungen einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Durch die Förderung sicherer Erkundungen im Freien leistet Raytron einen Beitrag zur globalen Innovation im Bereich Sicherheit und zu einer besseren Wahrnehmung der Umwelt bei.

