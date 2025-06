OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Forderung von Kaufprämien für E-Autos:

"In Deutschland schwächelt der Absatz der E-Autos, auch weil die Modelle deutlich teurer als Verbrenner und selbst für manchen Verdiener aus der Mittelschicht nicht erschwinglich sind. Da liegt die Forderung nahe, sozial gestaffelte Kaufprämien für Elektroautos einzuführen. Doch es lassen sich auch Argumente gegen eine solche Förderung anführen: So sind die Elektroautos der europäischen Hersteller etwa im asiatischen Raum deutlich günstiger, weil sie dort sonst nicht wettbewerbsfähig wären. Die hohen Preise auf dem europäischen Markt sind also nicht durch die Herstellungskosten zu rechtfertigen. Würde der Verkauf von E-Autos staatlich subventioniert, würden die Steuergelder zum Großteil in die Taschen der Hersteller fließen."/DP/jha