LG STARTET DIE KAMPAGNE „RADIO OPTIMISM", UM MIT MUSIK DIE BOTSCHAFT „LIFE'S GOOD" ZU VERBREITEN

Die Kampagne „Radio Optimism" möchte der Entfremdung entgegenwirken, die in einer Zeit oberflächlicher Interaktionen wie Likes und Kommentaren in sozialen Medien häufig empfunden wird. Durch die Nutzung der Kraft der Musik möchte LG tiefere Verbindungen zwischen Menschen fördern und so zu einem erfüllteren Leben beitragen.

„Mit dem Fortschritt der Technologie werden sinnvolle zwischenmenschliche Beziehungen immer wichtiger, um unser Leben zu bereichern." LG setzt sein Engagement fort, Optimismus in den Alltag seiner Kunden zu bringen und bleibt dabei seinem langjährigen Markenversprechen „Life's Good" treu, erklärte Kim Hyo-eun, Head of Brand Management Division bei LG.

Diese Kampagne unterstreicht das Engagement von LG, bereichernde Erlebnisse in digitalen Räumen zu schaffen, in denen die Verbraucher von heute einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Aufbauend auf dieser Mission hat LG kontinuierlich mit jüngeren Zielgruppen durch Mitmachkampagnen interagiert, die die „Life's Good"-Philosophie zum Leben erwecken. Die letztjährige Kampagne „Optimism your feed" nutzte soziale Algorithmen, um Positivität in den sozialen Medien zu fördern. Diese neue Initiative zielt speziell darauf ab, die paradoxe Trennung in einer Ära der Hyperkonnektivität zu überwinden.

„Einer der zuverlässigsten Indikatoren für Glück ist das Vorhandensein tiefer und bedeutungsvoller Beziehungen", erklärte Jean M. Twenge, Professorin für Psychologie an der San Diego State University. „Dennoch verbringen heutzutage viele Menschen mehr Zeit online und weniger Zeit mit persönlichen Kontakten. Vor allem die sozialen Medien führen eher zu oberflächlichen Beziehungen als zu tiefen Beziehungen, die Menschen brauchen. Es kommt häufig vor, dass Menschen Hunderte von Followern haben, aber niemanden, mit dem sie im wirklichen Leben sprechen können, wenn sie Unterstützung brauchen. Wir müssen mehr sinnvolle Verbindungen zu unseren Mitmenschen aufbauen. Dies könnte den deutlichen Rückgang der Zufriedenheit, der in den letzten zehn Jahren zu beobachten war, umkehren."