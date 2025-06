EU-Kommission zieht Ärger großer Fraktionen auf sich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit ihrer Androhung, ein Umweltgesetz kurz vor Abschluss der Verhandlungen unerwartet zurückzuziehen, hat die EU-Kommission den Ärger zweier großer Fraktionen im Europaparlament auf sich gezogen. Die Vorsitzenden der liberalen Renew und sozialdemokratischen S&D-Fraktionen verlangen, dass Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ihre Kritik am Verhalten der Kommission am Donnerstag zum Thema bei einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs macht. Das schreiben sie in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt.

Kommission wollte Verbraucherschutzgesetz überraschend stoppen